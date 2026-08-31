Los municipios pequeños de Cádiz despiden el verano con hasta 44 actividades culturales en septiembre

Archivo - Actuación de piano dentro del plan Planeamos de la Diputación de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los pequeños municipios de la provincia de Cádiz y entidades locales autónomas han programado durante este mes de septiembre hasta 44 actividades culturales promovidas por la Diputación de Cádiz para despedir el verano.

En una nota, la institución provincial ha indicado que a través de la Fundación Provincial de Cultura ha puesto a disposición de estos ayuntamientos la oferta de su Catálogo de Actividades Culturales.

Así, cada uno de ellos ha escogido las acciones que se van a desarrollar en sus respectivas localidades durante este mes de septiembre como complemento a sus propuestas de cultura y ocio en la recta final del periodo vacacional.

En total, la Diputación, a través de su programa Planeamos, va a promover la celebración de hasta 44 acciones diferentes, que pertenecen a los más diversos ámbitos y están dirigidas a todo tipo de públicos, como ha indicado la institución provincial.

Las actividades comenzarán el 2 de septiembre en Alcalá del Valle, con un taller de iniciación a la magia, y se irá desplegando por el resto de municipios hasta finalizar el día 30 en Zahara de la Sierra, Setenil de las Bodegas y San Martín del Tesorillo.