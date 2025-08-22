Una nueva aplicación permite compartir coche entre los empleados de la Diputación de Cádiz

Vista de la plataforma para compartir coche entre empleados de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, en colaboración con la Agencia Provincial de la Energía, ha puesto en marcha el proyecto Dipucar, una plataforma destinada al uso compartido de vehículos entre empleados de la propia institución provincial y sus organismos autónomos.

El proyecto Dipucar, adjudicado recientemente y concebido como una experiencia piloto de 12 meses de duración, se materializa a través de la plataforma Hoop Carpool, adaptada a la identidad corporativa de la Diputación, como ha explicado esta institución en una nota.

La herramienta, que ya está operativa en formato aplicación, se desarrolla en el marco de la estrategia provincial de fomento de la movilidad sostenible.

A través de Dipucar, el personal puede publicar o solicitar trayectos compartidos, bien para rutas habituales como el desplazamiento diario al centro de trabajo o para trayectos puntuales, conectando exclusivamente a personas empleadas públicas de la Diputación, ya que el acceso está restringido mediante validación con correo corporativo.

Así, se puede compartir coche entre centros de trabajo o incluso entre municipios cercanos, distribuye automáticamente los costes de los trayectos entre pasajeros utilizando medios de pago seguros integrados en la plataforma, y permite el acceso a un sistema de incentivos económicos para las personas que conduzcan, bonificados en función del número de trayectos y pasajeros compartidos, con el fin de motivar y consolidar el hábito.

La iniciativa pretende reducir el número de vehículos particulares que se desplazan diariamente hacia las sedes de la Diputación, minimizando la huella de carbono, aliviando la presión sobre el aparcamiento en el entorno urbano y fomentando un modelo de movilidad más eficiente y cooperativa entre el personal.

La herramienta se encuentra operativa y se presentará de forma oficial mediante una sesión informativa online el jueves 18 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad 2025, ha apuntado la Diputación sobre esta jornada que será abierta a todo el personal y quedará grabada para su posterior difusión.

Asimismo, durante la primera semana de septiembre está prevista una campaña de comunicación interna dirigida al personal de la Diputación y organismos dependientes, presentando la herramienta e invitando a participar en la sesión informativa. También se incluirá información sobre los beneficios de su uso y el plan de incentivos.

Dipucar se suma así a otras acciones impulsadas desde la Diputación de Cádiz para seguir con la transición hacia una movilidad sostenible y racional dentro del ámbito institucional, y constituye una experiencia pionera en el ámbito provincial andaluz.