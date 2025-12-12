Presentan en Madrid la publicación 'El hambre no debe ser un arma de guerra', financiada por Diputación de Cádiz

La responsable de Cooperación Internacional en la Diputación de Cádiz, Ana Moreno, en la presentación en Madrid del libro 'El hambre no debe ser un arma de guerra', financiada por Diputación - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Acción contra el Hambre ha presentado en Madrid la publicación 'El hambre no debe ser un arma de guerra', una publicación financiada por la Diputación de Cádiz que trata de sensibilizar sobre "una terrible realidad", como es "la privación de alimentos a la población vulnerable", un "arma bélica más barata y letal".

La presentación se ha desarrollado en el marco del ciclo Descifrando H, un espacio que busca analizar el hambre desde distintas miradas, como ha indicado la Diputación en una nota.

La responsable de Cooperación Internacional en la institución provincial, Ana Moreno, ha asistido a esta presentación, que ha contado con una mesa redonda sobre el papel del periodismo humanitario en contextos de conflicto.

La publicación subraya que el hambre continúa utilizándose "de forma deliberada" en contextos de conflicto armado pese a estar prohibido por el derecho internacional humanitario y recogido como crimen de guerra en la Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aún así, señala, sigue afectando a "millones de personas en el mundo como arma silenciosa y letal".

Los datos que motivan esta iniciativa son "reveladores y demoledores", con 673 millones de personas que pasan hambre en el mundo y donde "todas las hambrunas de la última década se han declarado en países en guerra". El 95% de las personas al borde de la hambruna vive en territorios marcados por la violencia, como Gaza, Sudán, Sudán del Sur, Haití y Mali.

La publicación, que muestra fotografías y testimonios recogidos por la fotógrafa Lys Arango, recoge historias de comunidades del Líbano, Colombia y República Democrática del Congo, donde el hambre se convierte en un arma que destruye medios de vida, fractura la cohesión social y amenaza la supervivencia de mujeres, hombres y niños.