La presidenta de Diputación de Cádiz presenta "el presupuesto más expansivo de su historia" con más de 448 millones

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, presentando los presupuestos de 2027. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha presentado el presupuesto para el ejercicio 2027 señalando que se trata del "más expansivo de la historia" de la Inistitución y anunciando que las cuentas consolidadas, que agrupan las previsiones de la entidad matriz, así como las de las empresas públicas y organismos autónomos adscritos, ascienden a 448.626.039 euros.

Esta previsión supone un incremento del 9,5% sobre el presupuesto, aún en vigor, de 2026, y más de 125 millones de euros sobre el del ejercicio 2023 que recibió el actual ejecutivo provincial y con el que se inició el mandato corporativo, según ha señalado en una nota la Diputación.

La presidenta ha valorado que este nuevo proyecto fortalece tres prioridades, como son que "mejora la vida de las personas, la asistencia a los ayuntamientos, sobre todo a los de pequeños municipios, y el desarrollo económico de la provincia". La propuesta de presupuesto se someterá a la aprobación del Pleno que se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo miércoles 18 de noviembre.

Martínez del Junco ha precisado los principales hitos del presupuesto de 2027, así como su desglose por áreas de gobierno, junto a la presidenta han intervenido los vicepresidentes segundo y quinto, Javier Vidal y Sebastián Hidalgo, que han valorado el alcance de las nuevas cuentas al tiempo que han confirmado la "estabilidad" del gobierno provincial y la "sintonía" de las dos formaciones políticas que sustentan el ejecutivo (PP y La Línea 100x100).

"Estamos, por tanto, ante el presupuesto más expansivo de la historia de la Diputación de Cádiz, una herramienta para fortalecer los servicios públicos, apoyar a los ayuntamientos, invertir en infraestructuras y ayudar a hacer realidad proyectos estratégicos para la provincia", ha defendido la presidenta.

Según ha explicado, dos capítulos del presupuesto miden su capacidad inversora, como son el 6, de inversiones reales, y el 7, de transferencias de capital y ambos, agrupados, alcanza la cifra de 103.711.184 euros para el próximo año, casi un 6% por encima del presupuesto de 2026 y 41 millones de euros adicionales si se compara con las cifras de 2023. "Hablamos de inversiones para atender obras, actuaciones municipales y proyectos estratégicos que se traducen en más empleo, más dinamismo económico y más oportunidades en el territorio", ha referido la presidenta de Diputación.

Almudena Martínez ha destacado la subida que experimentan las partidas dedicadas a la renovación y mantenimiento de la red de carreteras de Diputación, que recibirán 18,3 millones de euros que suponen un incremento del 850% sobre el ejercicio de 2023. "Garantizar la seguridad y el correcto mantenimiento de la red de carreteras es nuestra prioridad", ha insistido la presidenta.

Por su parte, la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo dispondrá de 6.092.981 euros que, en términos relativos, marca un alza del 40% sobre 2026. Almudena Martínez ha explicado que al iniciar el actual mandato encontraron una sociedad pública que requería su estabilidad económica y operativa y "una vez reflotada comenzó el impulso a la promoción de vivienda pública o asequible en los municipios, en cooperación con los ayuntamientos". Así, "se están movilizando más de 48 millones de euros para promover más de 300 viviendas distribuidas en 14 municipios" con iniciativas que se encuentran en diferentes fases.

Igualmente, ha señalado que más de 80 millones de euros, exactamente 83.107.731, son los créditos iniciales que se consignarán en el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. Esta previsión supone un incremento del 23,5% sobre el presupuesto de 2026 y del 45,4% sobre el de 2023.

El desglose de este "hito social" ofrece, según ha señalado, las siguientes referencias significativas: la cobertura económica destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio se eleva hasta los 54,2 millones de euros (casi 15 millones de euros de incremento sobre las cifras de 2026 y 36 millones por encima de las de 2023) o casi tres millones de euros para el mantenimiento de las residencias de mayores de Cádiz y de El Puerto de Santa María, además de destinar 2,5 millones para equipar y activar la nueva residencia de La Línea

Almudena Martínez ha precisado que Áreas de gobierno, la de Presidencia dispondrá de 53,6 millones de euros para asegurar "el funcionamiento de la institución, atender proyectos y necesidades de municipios, asociaciones o situaciones extraordinarias". También se incrementa un 23% la aportación al Consorcio de Bomberos con 11,8 millones "para ampliar plantilla y mejorar un servicio público esencial", ha indicado la presidenta.

Por su parte, el Área de Hacienda, "clave en la elaboración del presupuesto", se dota con ocho millones de euros "para hacer frente a la amortización de los préstamos contraídos ante las emergencias por las lluvias, garantizando la solidez inversora de la institución", mientras que el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía gestionará sus políticas y servicios con una dotación cercana a los 33 millones de euros (once más en relación a 2026).

El vicepresidente segundo, Javier Vidal, ha destacado la pervivencia de todos los programas en vigor a la vez que ha confirmado que se potenciarán las ayudas mediante convocatorias por concurrencia competitiva. Así, el Plan dedicado a la mejora de instalaciones y espacios deportivos experimentará un sensible incremento hasta alcanzar la cifra de 1,9 millones de euros, mientras que en el ámbito de la Memoria Democrática se insistirá en los programas educativos diseñados para los centros educativos, además de mantener la asistencia técnica y económica para entidades locales y asociaciones.

Los programas de Educación Ambiental, el Proindes, las campañas para el control del mosquito transmisor del virus del Nilo o la asistencia a los ayuntamientos para la retirada del alga invasora han sido otras líneas destacadas por Vidal antes de anunciar, como novedad, la consignación de 1,9 millones de euros para emprender las obras que harán del Centro Experimental Agrícola y Ganadera, situado en Jerez, un espacio de referencia en Andalucía para el sector primario.

Por su parte, el Área de Función Pública y Recursos Humanos dispondrá de 122 millones de euros (casi un 11% más que en 2026) y con este aumento, según ha explicado Almudena Martínez, "se dará cobertura a la contratación o nombramiento de personal para la nueva residencia de La Línea, a los gastos de la estructura general del personal general de Diputación y a la incorporación de nuevo personal por la Oferta de Empleo Público de 2027".

En relación al Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Recaudación, fue el vicepresidente quinto, Sebastián Hidalgo, el que ha indicado que el Área, en conjunto, tendrá una dotación presupuestaria cercana a los 45 millones de euros. Por su parte, Recaudación dispondrá de 21 millones de euros, "confirmando que se trata de un servicio eficaz y eficiente que tiene la plena confianza de los ayuntamientos".

El Área de Cooperación, que gestiona los recursos asignados a la red provincial de carreteras, dispondrá de un presupuesto de 50,4 millones de euros, que suponen casi un 17% de incremento sobre las cuentas de 2026. En el seno de esta Área, el Servicio de Vías y Obras recibirá 19,4 millones de euros, mientras que los fondos transferidos al Programa de Fomento del Empleo Agrario superarán los 4,4 millones.

La exposición de la presidenta ha concluido con los datos referidos al Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, con una asignación récord de 83,1 millones de euros que comprende una reserva de 78 millones para Bienestar Social, casi 1,8 millones para Igualdad y casi 1,2 para Cooperación Internacional, Participación Ciudadana y Consumo.