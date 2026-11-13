Rusia sostiene que incluir a países europeos en las conversaciones de paz podría poner en riesgo los avances de Abu Dabi

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov - Рюмин Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, ha asegurado que las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos celebradas esta semana en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) han permitido avanzar en la búsqueda de una solución al conflicto ucraniano, si bien ha advertido de que la incorporación de representantes europeos al proceso podría comprometer los resultados alcanzados.

Riabkov ha explicado que esta última ronda de contactos se ha diferenciado de las anteriores por centrar buena parte de las discusiones en el diseño de una arquitectura de seguridad para Europa y las regiones próximas al escenario del conflicto, con garantías que permitan verificar y hacer cumplir cualquier eventual acuerdo.

El diplomático ruso ha considerado, no obstante, que todavía es ponto para hablar de una recuperación de la confianza entre las partes. "Si existe la voluntad política necesaria, podemos construir algo viable y realista, evitando al mismo tiempo una escalada incontrolada", ha afirmado, en referencia a los resultados de los encuentros mantenidos durante dos jornadas.

Riabkov ha detallado que las delegaciones han examinado de forma exhaustiva todos los asuntos pendientes mediante contactos bilaterales, reuniones en grupos reducidos y sesiones plenarias, utilizando todos los mecanismos disponibles para tratar de encontrar puntos de entendimiento, utilizando todos los mecanismos disponibles para tratar de encontrar puntos de entendimiento.

"Que hemos avanzado es indiscutible", ha subrayado, antes de recordar que anteriores intentos de negociación sufrieron importantes retrocesos y que algunos acuerdos que parecían próximos a materializarse acabaron siendo frustrados. En este sentido, ha recalcado que Moscú pretende evitar que se repitan esos escenarios.

EL PAPEL DE LOS PAÍSES EUROPEOS EN LAS CONVERSACIONES

En cuanto al papel de los países europeos, Riabkov ha sostenido que estos se sienten apartados de unas negociaciones en las que reclaman participar, si bien mantienen una posición contraria al planteamiento defendido por Moscú. Asimismo, ha puntualizado que sus gobiernos muestran una actitud igualmente hostil hacia las propuestas de la Administración estadounidense.

A juicio del representante ruso, la distancia entre las posiciones europeas y las de Washington es demasiado amplia, por lo que ampliar la participación en las conversaciones podrían poner en peligro los progresos conseguidos y "hacer descarrilar" unos contactos que considera esperanzadores.

Respecto al resto de componentes de las delegaciones, el viceministro ha destacado la participación del general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, cuya presencia, según ha señalado, proporcionó una considerable experiencia militar a la representación de su bando. También ha valorado la intervención de los representantes militares rusos, de quienes ha resaltado su profundo conocimiento de los asuntos tratados y su "profesionalidad excepcional".

Por último, Riabkov ha expresado su deseo de que quienes anteriormente trataron de obstaculizar las iniciativas diplomáticas tengan en cuenta la evolución de la situación militar, que, según ha afirmado, está cambiando sobre el terreno en detrimento de Kiev, según un mensaje publicado el Ministerio de Exteriores ruso a través de redes sociales.

Estas declaraciones llegan después de que el enviado estadounidense Jared Kushner asegurara que su delegación ha trasladado al Kremlin la importancia de "no concluir este acuerdo sin que los europeos estén en la mesa", afirmando que el presidente ruso, Vladimir Putin, "está dispuesto a intentarlo" para rebajar la tensión y abordar las cuestiones pendientes con mayor calma.