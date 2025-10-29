La provincia de Cádiz en otoño se promociona en estaciones y aeropuertos de Andalucía y Madrid

CÁDIZ 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción turística bajo el lema 'Cádiz, también en otoño', con el objetivo de consolidar la imagen de la provincia como un destino atractivo durante todo el año, también en esta estación otoñal, con una acción en estaciones y aeropuertos de Andalucía y Madrid.

Enmarcada en el Plan de Acción 2025 del Patronato, la campaña se desarrolla en espacios de alta afluencia de viajeros como las estaciones de tren de Córdoba y Madrid-Atocha, así como en los aeropuertos de Sevilla-San Pablo y Málaga-Costa del Sol, ha detallado el Patronato en una nota.

Con esta iniciativa, el Patronato refuerza su estrategia de desestacionalización del turismo y de fidelización de visitantes nacionales e internacionales, destacando "los múltiples atractivos" de la provincia más allá de la temporada estival, y poniendo el foco en su patrimonio histórico, la riqueza gastronómica, la naturaleza y los eventos singulares del otoño gaditano.

En la estación de tren de Córdoba la campaña se exhibe en un total de 21 soportes publicitarios, combinando mupis digitales y convencionales que difunden imágenes y vídeos promocionales del destino gaditano. Como se ha señalado, Córdoba representa uno de los principales mercados emisores de visitantes hacia la provincia, especialmente para escapadas de fin de semana y turismo de proximidad.

En Madrid-Atocha, principal nudo ferroviario del país, la acción promocional se proyecta en pantallas de gran formato con mensajes orientados a captar la atención del viajero madrileño, un público "clave" para el sector turístico gaditano por su alta capacidad de gasto y preferencia por experiencias culturales, gastronómicas y de naturaleza.

La campaña coincide con el periodo previo a las fiestas navideñas, mostrando atractivos singulares del destino en esas fechas, como las zambombas, los belenes vivientes o la gastronomía tradicional.

Por su parte, en los aeropuertos de Sevilla y Málaga la iniciativa alcanza un impacto potencial de millones de viajeros gracias a su difusión en circuitos digitales de pantallas en salas de recogida de equipajes y en soportes luminosos de gran visibilidad. Estos aeropuertos, que concentran más de 34 millones de pasajeros anuales, constituyen "puntos estratégicos" para consolidar la imagen de Cádiz como destino cercano, bien conectado y con oferta turística activa durante todo el año.

El diputado y vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz, Germán Beardo, ha destacado que con esta campaña el Patronato de Turismo "reafirma su compromiso con la promoción continua de la provincia", apostando por una estrategia de comunicación que "refuerza nuestra presencia en los principales mercados emisores y contribuye a la desestacionalización".

"Queremos que Cádiz se perciba como un destino vivo los 12 meses del año", ha afirmado Beardo.