Quesierra y Exposierra llegan con novedades a Villamartín (Cádiz) del 17 al 19 de abril

Javier Vidal en la presentación de Quesierra y Exposierra. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha señalado que Villamartín se convierte un año más en el escaparate de los mejores productos de la Sierra y también de los avances y herramientas para los productores del sector primario con la celebración de una nueva edición de la Feria de Productores de Queso de la Sierra de Cádiz Quesierra y de la Feria Agroindustrial, Comercial y Gastronómica Exposierra, que este año 2026 se llevarán a cabo del 17 al 19 de abril.

En una nota, ha recordado que la Diputación de Cádiz colabora con la organización de este evento que ya "se ha consolidado como un referente" para la gastronomía, la industria, el ocio y el turismo en la comarca de la Sierra.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Institución Provincial, Javier Vidal, como responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, ha participado en la presentación de las ferias en el Palacio Provincial, destacando que esta cita "no sólo permite disfrutar de los productos y servicios en exposición, sino que se trata de una oportunidad para conocer el municipio, sus paisajes y su gastronomía".

Desde la Diputación, ha enfatizado Vidal, se apuesta por este tipo de iniciativas que sirven para "dinamizar y reforzar la actividad económica" en los pueblos de la provincia.

También la alcaldesa de Villamartín, Susana Toro, ha destacado el potencial de estas ferias para promocionar los productos de la localidad y el conjunto de la Sierra. Además, ha señalado que cada vez son más los productores de otros puntos de España que se interesan por participar en ellas.

La alcaldesa ha indicado que de cara a este año se espera mantener el aumento de visitantes ya registrado en la pasada edición, cuando se diversificó el público gracias a iniciativas como el concurso de hamburguesas.

Exposierra se presenta como feria multisectorial, en la que destacan tres áreas claramente diferenciadas, que representarán a todos los sectores propios del tejido económico y empresarial de Villamartín y su comarca. La parte gastronómica y de ocio ocupará una gruesa porción de Exposierra, con casetas feriales en las que se servirán tapas y platos de la zona y se llevarán a cabo showcookings, presentaciones y degustaciones de productos de la comarca. Todo ello amenizado con música en vivo. Además, contará con una gran zona infantil, con atracciones y juegos para los más pequeños.

Paralelamente se celebrará Quesierra, Feria de productores de quesos de la Sierra de Cádiz, donde se podrán conocer las mejores queserías de la Sierra y en cuyo marco tendrá lugar un concurso por el que se elegirán los quesos de mayor calidad de la zona.

Según Carlos Landín, en nombre de la entidad organizadora de las ferias, en 2025 fueron más de 15.000 las personas que pasaron por las instalaciones cedidas para la celebración de Exposierra y Quesierra por la Cooperativa del Campo de Villamartín y ha mostrado su confianza en aumentar esta cifra, que es el reflejo de la importancia de "la mayor feria multisectorial de la provincia, tanto por número de expositores como por metros expositivos".

En total van a ser más de 100 las empresas de distintos sectores representadas en las dos ferias, con importantes novedades como la exhibición de drones para el campo. También se repetirán actividades que ya tuvieron una buena respuesta el pasado año, como la posibilidad de participar en vuelos cautivos a bordo de un globo aerostático o la concentración de autocaravanas, que este año serán en torno a 500. Para facilitar su estancia en el pueblo se dispondrá de una zona especial de aparcamiento y pernocta, así como de un transporte lanzadera para desplazar a la zona de la feria y regresar.