Reconocidas cinco asociaciones de mujeres de Cádiz por su trabajo en la igualdad de oportunidades en zonas rurales

La responsable de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, junto a integrantes de cinco asociaciones y federaciones de mujeres rurales que han sido reconocidas por la institución provincial. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Claustro del Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz ha acogido este jueves un acto para conmemorar el Día Mundial de las Mujeres Rurales, reconociendo a cinco asociaciones de mujeres por su trabajo en materia de igualdad de oportunidades en zonas rurales de la provincia de Cádiz.

La responsable de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, ha presidido este acto en el que se ha reconocido la trayectoria y el compromiso de tres federaciones --El Despertar, Femsica y Sol Rural-- y dos asociaciones --Ceres Cádiz y La Ladera, la más antigua del Consejo Provincial de Igualdad.

Todas estas entidades acreditan una larga trayectoria de compromiso y trabajo en este sentido, que se prolonga desde hace más de 25 años, como ha señalado la Diputación en una nota.

Susana Sánchez Toro ha señalado que con esta ceremonia se reconoce "a tantas mujeres valientes y poderosas que tenemos en nuestros pueblos y que han marcado el camino de muchas de las que estamos aquí".

Además, ha resaltado que el objetivo es que "la igualdad llegue a todos los rincones de nuestra provincia", incidiendo en que estas mujeres "son un gran aporte para que esto ocurra" ya que "llevan haciéndolo durante muchos años y se merecen este premio y mucho más", en alusión a la labor que desarrollan en territorios rurales, donde la dispersión de la población supone una dificultad añadida para la movilización y la coordinación de los movimientos de mujeres.

La diputada provincial ha recordado que este año el Día Internacional de las Mujeres Rurales se dedica a las mujeres agricultoras, y ha puesto en valor su aportación a la sociedad, ya que las mujeres del campo "han tenido que aprender a conciliar también las labores del campo, con una dura jornada, con la vida familiar, y han sido precursoras del cuidado del medio ambiente y de nuestra biodiversidad".

En su opinión, su papel "es esencial para que haya productos de proximidad" y para "preservar nuestra agricultura, que constituye también la base de nuestra alimentación".

El acto, conducido por Mercedes Serrato Calero, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha contado con diferentes actuaciones y ha puesto el foco en la contribución de las asociaciones y federaciones de mujeres al avance de la igualdad en el medio rural, así como en su papel en la defensa de los derechos y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres que residen en estos territorios.

La ceremonia de Feminismo Rural se enmarca en este compromiso con la igualdad y con el reconocimiento del trabajo que desarrollan las mujeres y sus organizaciones para avanzar hacia un medio rural más justo, inclusivo y con mayores oportunidades para todas las personas.

Durante la ceremonia, la diputada de Igualdad ha hecho entrega de los reconocimientos a las cinco entidades distinguidas.

La gala ha puesto así el foco en el valor del asociacionismo femenino como herramienta para impulsar la participación de las mujeres, defender sus derechos y contribuir a la construcción de entornos rurales más igualitarios.

El programa ha incorporado también una propuesta cultural con perspectiva de género, como ha sido el podcast 'La Buena Pipa', protagonizado por las actrices gaditanas María Fernández y Macarena Ruiz, que han aportado al encuentro una mirada feminista desde el humor. La música en directo, a cargo de Laura B., cantautora y música independiente feminista gaditana, ha cerrado el acto.

La Diputación ha recordado que la ONU eligió el 15 de octubre como Día Mundial de las Mujeres Rurales para reconocer y visibilizar la contribución fundamental de las mujeres y niñas que viven y trabajan en el campo.

Se reivindican la igualdad de oportunidades económicas, la dotación de servicios públicos básicos, la reducción de la brecha digital, la participación en la toma de decisiones, una mayor protección social y laboral y el acceso a la propiedad de la tierra, entre otras causas.

La Diputación busca con esta gala situar "en el centro del debate público" la necesidad de avanzar hacia una igualdad efectiva en el medio rural, reconociendo la contribución de las entidades de mujeres a la cohesión social y al desarrollo de la provincia.