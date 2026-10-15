El "revival" de 'El Ministerio del Tiempo' se suma a la IV edición de South International Series Festival en Cádiz

Almudena Martínez, presidenta de la Diputación de Cádiz; Bruno García, alcalde de Cádiz; y Rafael Sánchez Saus, viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, en la presentación del South Series - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El South International Series Festival ha presentado este jueves en la Diputación de Cádiz la programación y las novedades de su cuarta edición, que se celebrará del 30 de octubre al 4 de noviembre en Cádiz, y que incorpora la programación el "revival" de la serie de TVE 'El Ministerio del Tiempo', en la mañana del sábado 31 de octubre.

La cita ha servido para acercar al público local y de la provincia una propuesta que combina más de 30 títulos, 18 estrenos, encuentros y actividades en la ciudad, con especial atención a sus historias, creadores y su cultura, como ha indicado la organización en una nota.

La presentación, conducida por Carles Montiel, director del festival, ha contado con la participación de Almudena Martínez, presidenta de la Diputación de Cádiz; Bruno García, alcalde de Cádiz; y Rafael Sánchez Saus, viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía.

Durante el encuentro se han dado a conocer el calendario de venta de entradas, que arrancará el próximo lunes 19 para público general, y la proyección de 'Orgullos@s, dinamizador del tejido histórico, artístico y cultural gaditano', el lunes 2 de noviembre.

También se ha anunciado la composición de los jurados de Ficción, No Ficción y Ciudad de Cádiz, los proyectos participantes este 2026 en South Boost, y las actividades paralelas, que extenderán desde este mismo 15 de octubre la experiencia del festival a los espacios emblemáticos y establecimientos de Cádiz.

Carles Montiel ha afirmado que Cádiz es "la casa de South", resaltado que "si hay en nuestro país un auténtico plató donde la luz, el patrimonio y el talento se alían de forma natural, esa es Andalucía y, muy especialmente, Cádiz, una tierra viva que enamora a productoras de todo el mundo y que lidera este momento dorado de la ficción en España".

A ello se han unido las palabras de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, quien ha señalado que ser por cuarto año consecutivo la provincia sede del festival "ayuda" al objetivo de "consolidar el ecosistema audiovisual de proyección internacional en el que estamos trabajando en la Diputación", promocionando la provincia como plató de rodajes, entre otras acciones.

"Es una realidad palpable que en la provincia de Cádiz nos tomamos muy en serio la cultura y que estamos creciendo como hub de la industria cultural, por eso, el respaldo de la Diputación de Cádiz al Festival South es férreo", ha aseverado la presidenta provincial.

En esa línea, ha expuesto que el objetivo es que "cuando una productora piense en nuevos proyectos audiovisuales, Cádiz no sea solo una localización bonita en el mapa, sino una decisión estratégica", y que venir a Cádiz signifique "encontrar escenarios extraordinarios, pero también talento, servicios, capacidad de producción y un territorio preparado para acoger series y películas, y también a las personas que vienen a desarrollarlos porque el factor humano también cuenta".

Rafael Sánchez Saus, viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, ha destacado en su intervención que el sector audiovisual "reúne cultura e industria, dos dimensiones fundamentales para la región" y que "Andalucía tiene mucho que mostrar y también mucho que crear", valorando también que el sector representa "talento, conocimiento, empleo y actividad empresarial".

Así, ha dicho que el festival se consolida "como el lugar de encuentro" de creadores y espectadores, en una ciudad como Cádiz, que tiene "una identidad muy fuerte y una historia milenaria de apertura y encuentro".

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha explicado que el South "es una oportunidad para la ciudad y tiene un impacto en la creación de una imagen de Cádiz ligada a la cultura, que es donde queremos estar".

Es por eso que ha resaltado que la ciudadanía desempeña "un papel clave" porque es un festival "que se vive en la calle con la participación de la ciudadanía y con la participación de la industria gaditana del sector audiovisual".

Por último, ha puesto en valor "la diversidad de una programación hecha para todos los públicos".

'EL MINISTERIO DEL TIEMPO' SE SUMA A LA PROGRAMACIÓN

La sección Revival, que en 2025 trajo a Cádiz el reencuentro con el clásico Aída, recuperará en esta IV edición otra de las ficciones más emblemáticas y aclamadas de la televisión española: 'El Ministerio del Tiempo'.

La cita tendrá lugar el sábado 31 de octubre a las 12,00 horas en el Gran Teatro Falla, donde su creador, Javier Olivares, estará acompañado por miembros del reparto y del equipo de dirección, como Nacho Fresneda, María Luisa Arcos o Marc Vigil.

El visionado de uno de sus capítulos clave en pantalla grande permitirá a los seguidores reencontrarse con la serie y a las nuevas audiencias descubrir su universo, reforzando la apuesta del festival por celebrar las historias que perduran en la memoria del público.

Creada por Pablo y Javier Olivares, la serie, producida por RTVE en colaboración con Onza y Globomedia, emitió con éxito cuatro temporadas en las que mezclaba el género fantástico, la aventura y la historia. Todo ello en torno a una institución gubernamental secreta cuya misión era luchar para que el pasado no cambie.

Rodolfo Sancho, Aura Garrido, Nacho Fresneda, Hugo Silva, Cayetana Guillén Cuervo, Jaime Blanch, Juan Gea y Francesca Piñón, entre otros intérpretes, formaron parte de su elenco principal.

Asimismo, se ha anunciado que el lunes 2 de noviembre se proyectará 'Orgullos@s, dinamizador del tejido histórico, artístico y cultural gaditano'. La sesión se celebrará en el Teatro del Títere La Tía Norica a partir de las 11,15 horas.

LAS SERIES AL ENCUENTRO DE CÁDIZ

Carles Montiel ha indicado además que se quiere que "el espíritu seriéfilo inunde el día a día de Cádiz, llevando la pasión por las historias más allá de las pantallas y vinculándola a la identidad, el arte y la rica gastronomía de nuestra tierra".

Así lo ha dicho al presentar las actividades paralelas que acompañarán a esta IV edición del Festival. Una programación diseñada con el objetivo de invitar a vecinos y visitantes a vivir la cita audiovisual también en la calle.

La Plaza de la Catedral acogerá el denominado 'Paseo de las Series', una exposición sobre una gran alfombra naranja con la cartelería de todos los títulos participantes en esta edición, que podrá visitarse desde el 23 de octubre hasta el clausura del festival.

Asimismo, la imagen corporativa del certamen lucirá en la playa de La Caleta, invitando a la ciudadanía y visitantes a acudir hasta este rincón tan identitario de la ciudad para fotografíarse en él, mientras que la Puerta de Tierra albergará una proyección de luz con los títulos de las producciones durante todas las jornadas.

La gastronomía también desempeñará un papel protagonista por partida doble. Por un lado, del 22 de octubre al 4 de noviembre se celebrará la Ruta de la Tapa en el Mercado de Abastos, donde 12 puestos ofrecerán creaciones inspiradas en los sabores andaluces y gaditanos. Quienes completen el pasaporte gastronómico, sellado en los diferentes puestos, recibirán una entrada doble para las proyecciones del festival.

Por otro lado, y también desde el jueves 22 de octubre, la heladería Gioelia ofrecerá el 'Helado exclusivo South', una propuesta gastronómica concebida especialmente para la ocasión con sabor a palomitas con caramelo salado. Además, para celebrar esta alianza entre alta gastronomía y ficción, los 100 primeros compradores conseguirán un vale por una entrada doble.