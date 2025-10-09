La Sala Rivadavia de Cádiz expone hasta el 8 de noviembre el arte abstracto de Karina Zothner

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, junto a la artista Karina Zothner en la inauguración de su exposición en la Sala Rivadavia - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz expondrá hasta el 8 de noviembre las obras de arte abstracto de Karina Zothner a través de la muestra 'No hay territorios comunes', que ya engrosa el listado de proyectos que promueve en la capital gaditana la Fundación Provincial de Cultura a través de su programa de exposiciones.

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, ha sido la encargada de presentar los detalles de esta exposición, en un acto en el que ha estado acompañada por el cónsul de la República Argentina en Cádiz, Sergio Servin, y la propia autora, ha detallado la institución provincial en una nota.

Beltrán ha abierto las puertas de Rivadavia a Zothner y sus pinturas, donde el protagonismo recae "en la rotundidad del color, del formato, del trazo, de la energía creadora que queda plasmada en la superficie de una tela casi virgen y que nos puede evocar múltiples interpretaciones y lecturas en función de cada persona que se sitúe frente a ellas", ha expresado la responsable provincial.

'No hay territorios comunes' es una nueva reivindicación del arte contemporáneo como referencia de la Sala Rivadavia. Es además una muestra de la variedad de propuestas artísticas que presenta la Fundación Provincial de Cultura para enriquecer a la ciudadanía.

Vanesa Beltrán ha señalado que para la Diputación es "un honor servir de contenedor para el trabajo de una artista de la provincia", que aunque nacida en Chile, vive y trabaja en Tarifa y que "podemos considerar gaditana".

Karina Zothner ha agradecido a la Diputación su apoyo y el trabajo realizado para el montaje de la muestra, que permite que sus obras "entablen un diálogo en dos espacios diferenciados", donde se mezclan "la fuerza de su trabajo con la intimidad que aporta la propia sala".

La artista ha usado una palabra, "pasión", para describir su trabajo, explicando que "se ve, no hay límite entre lo que es la obra y lo que es mi persona".

La colección, realizada en su mayor parte durante el año 2024, trata de reflejar "las dificultades que tenemos para comunicarnos a pesar de tener un lenguaje tan rico". Esa es la idea que subyace en el conjunto de la exposición y que da nombre a la misma.

En las obras que se exhiben en Rivadavia, Karina Zothner utiliza una técnica mixta, en la que usa resina y pigmentos y el collage. Precisamente con el uso del collage busca romper la línea temporal.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 8 de noviembre en el horario habitual de la Sala Rivadavia, aunque habrá un salto en el horario con motivo de las elecciones argentinas del domingo 24 de octubre, ya que, al ser esta sala un colegio electoral, es necesario que la exposición permanezca cerrada al público la tarde del viernes 22 y el sábado 23 de ese mes. La exposición volverá a abrir con normalidad en la mañana del martes 26 de octubre.

El horario de apertura es de martes a viernes, de 11,00 horas a 13,30 horas y de 18,30 horas a 21,00 horas. Los sábados abrirá de 11,00 horas a 14,00 horas, y los lunes, domingos y festivos estará cerrado.