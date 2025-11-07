Siete nuevos valores del toreo andaluz se darán cita en la plaza de toros de Villaluenga (Cádiz) el 15 de noviembre

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, y el alcalde de Villaluenga, Alfonso Moscoso, en la presentación de unas novilladas - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de Villaluenga del Rosario, en la provincia de Cádiz, acogerá el próximo 15 de noviembre una novillada sin picadores en la que participarán siete nuevos valores del toreo andaluz, entre ellos tres gaditanos.

Se trata de un festejo taurino organizado por la Asociación Andaluza de Escuelas de Tauromaquia Pedro Romero y la escuela taurina de Ubrique, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y Canal Sur, ha informado la institución provincial en una nota.

En palabras del vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, este evento taurino es "un reflejo de la pasión, el talento y el compromiso de nuestros jóvenes toreros", pero también de "la fuerza de una tradición que forma parte del alma de nuestra tierra".

Desde la Diputación de Cádiz, ha continuado, "queremos subrayar que la tauromaquia no es solo un arte" sino que es "historia, identidad y economía". A este respecto, ha defendido que cada festejo "genera vida y empleo en nuestra provincia, mueve nuestros pueblos, impulsa el turismo, fortalece la hostelería, dinamiza el comercio local y mantiene vivas nuestras zonas rurales".

Además, para Juancho Ortiz, la tauromaquia es "una escuela de valores, enseña respeto, esfuerzo, entrega y amor por la tierra". El alumnado de las escuelas taurinas andaluzas representa, en su opinión, "el futuro de una tradición que evoluciona sin perder su esencia".

Por eso, durante la presentación del evento ha reafirmado el compromiso y el apoyo de la Diputación "al esfuerzo que realizan las escuelas taurinas para que esta parte esencial del patrimonio cultural no se pierda".

En la misma línea, el alcalde de Villaluenga, Alfonso Moscoso, ha defendido que la tauromaquia es "tradición, cultura e historia". De ahí, ha apuntado, "la apuesta inequívoca" del Ayuntamiento "no solamente en el fomento, en la organización y en la difusión, sino también en la protección de la tauromaquia".

De exponer los detalles del festejo taurino se ha encargado Eduardo Ordóñez, presidente de la asociación taurina. Los siete novilleros que torearán en Villaluenga son los mejor puntuados en el último ciclo de novilladas sin picadores organizado por la entidad.

En concreto, son los gaditanos Isaac Galvín (San Fernando), Javier Torres 'Bombita' (Ubrique) y Juan Jesús Rodríguez (La Línea), así como José Antonio de Gracia (Córdoba), Manuel Luque 'El Exquisito' (Sevilla), y los cameros Fernando Lovera y Manuel Real 'Realito'. Torearán seis novillos y un añojo de las ganaderías Chamaco, El Torero y Los Millares.

El festejo, que será retransmitido por Canal Sur, dará comienzo a las cinco y media de la tarde y la entrada es por invitación, hasta completar aforo.