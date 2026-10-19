Tahivilla (Cádiz) recuerda sus 75 años de historia a través de un programa de actividades culturales y lúdicas

El diputado provincial, y teniente de alcalde de Tarifa, Ignacio Trujillo, en el monumento a la mujer rural en Tahivilla. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Tahivilla, un pueblo con raíces' es el lema elegido para que esta Entidad Local Autónoma (ELA) de Tarifa (Cádiz) recuerde los 75 años que han pasado desde su fundación, desde los primeros colonos, hasta la actualidad, a través de un programa de actividades que se han celebrado en la localidad, con el apoyo de la Diputación.

Según ha indicado la Diputación en una nota, el diputado provincial y teniente de alcalde de Tarifa, Ignacio Trujillo, ha visitado la localidad que ha preparado tres días de actividades que combinan el ocio con la cultura y la reivindicación, y en las que se incluye la proyección del documental 'T de Tahivilla', realizado por el Servicio de Vídeo de la Diputación para la ocasión.

Así, ha participado este fin de semana en el día grande de la conmemoración en el que se celebró el acto de nombramiento de la Plaza Alcalde Juan Rodríguez y se homenajeó con sendas placas conmemorativas al arquitecto Fernando de la Cuadra, responsable del desarrollo urbanístico del pueblo, y a las mujeres de Tahivilla, que desde esa jornada cuentan con una nueva estatua en homenaje a la labor fundamental de las mujeres rurales para la prosperidad de esta localidad.

Por su parte, el documental realizado por el Servicio de Vídeo de la Diputación da espacio a las principales señas de identidad de la ELA y a través de testimonios de nietos de los primeros colonos, vecinos de diferentes edades, y del alcalde, Diego España, los colonos y sus familias, además de imágenes de archivo del historiador Javier Jiménez, se narra la evolución, los períodos de dificultades, los cambios y mejoras con la llegada de la democracia, y los retos actuales, donde el cambio demográfico y la despoblación son las principales preocupaciones.

Además, 'T de Tahivilla' muestra el carácter de sus habitantes, marcado en sus orígenes por su vinculación a la agricultura y la ganadería. De hecho, fue el proceso de colonización y de reforma agraria iniciado en las primeras décadas del siglo XX lo que originó el asentamiento de campesinos, en principio, unas 70 familias. La construcción del nuevo poblado y la llegada de los primeros vecinos a las nuevas viviendas, en 1951, marcan el nacimiento, como tal, del pueblo.

Tras la proyección y coloquio, la jornada finalizó con una sesión festiva de convivencia en la caseta municipal, que contó con degustaciones gastronómicas, una actuación de fandango tarifeño, atracciones infantiles gratuitas y la actuación musical de 'Aquel 20 de Abril', entre otros atractivos, según ha indicado la Diputación.