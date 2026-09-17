Almodóvar del Río (Córdoba) acogerá en octubre el V Encuentro para la Difusión del Vehículo Eléctrico

Presentación del V Encuentro para la Difusión y Promoción del Vehículo Eléctrico, que se celebrará en Almodóvar del Río. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jueves la presentación del V Encuentro para la Difusión y Promoción del Vehículo Eléctrico, iniciativa que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de octubre en Almodóvar del Río, y que cuenta con el apoyo de la institución provincial.

En relación con este evento, la delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación, Ana Rosa Ruz, ha explicado que es "una propuesta consolidada en el tiempo que permite, un año más, acercar a los usuarios las novedades en torno a la movilidad eléctrica, así como compartir experiencias y generar un foro de reflexión sobre esta nueva forma de movilidad".

Según Ruz, "el camino hacia un modelo de bajas emisiones y más eficiente desde el punto de vista de la energía no siempre es fácil y este tipo de proyectos pretenden acercar sus ventajas y poner sobre la mesa las necesidades que se generan, tales como las infraestructuras de recarga".

"Así, la Diputación, a través de la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, ha puesto en marcha distintas iniciativas tendentes a favorecer una movilidad sostenible. Del mismo modo, se viene trabajando, de la mano de los ayuntamientos, en la elaboración de esos planes de movilidad municipal que planifican acciones que son más favorables para hacer más amables a los municipios", ha apostillado Ruz.

La responsable de Hacienda y Asuntos Europeos de la institución provincial ha insistido en que "en esta estrategia de movilidad eléctrica juegan un papel importante las actividades de difusión y promoción como este evento que hoy se presenta".

En este sentido, ha resaltado que la Diputación seguirá trabajando en su "compromiso firme de apoyar estos proyectos y continuar avanzando en aquellas propuestas que supongan la reducción de emisiones en la provincia de Córdoba y, en concreto, en el impulso de la movilidad de bajas emisiones y la movilidad eléctrica".

Por su parte, el alcalde de Almodóvar del Río, Ramón Hernández, ha explicado que "este evento nos permite acercar a los vecinos otra forma de movilidad, además de dinamizar la economía local durante los días de su celebración".

Hernández ha puesto de manifiesto, además, que el pueblo "ya cuenta con varios puntos de recarga" y tiene "en proyecto uno para colocar en en la barriada de Los Mochos próximamente, gracias también a la colaboración de la Diputación, cuya financiación ha permitido la implantación de uno de esos puntos".

La presentación de este V Encuentro para la Difusión y Promoción del Vehículo Eléctrico ha contado, también, con la participación de José Antonio Nogueral, subdelegado de la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico (AUVE) en Córdoba; y Rafael Jiménez, vicepresidente del Ateneo Popular de Almodóvar del Río.

En cuanto al calendario de actividades que se desarrollarán durante los días 23, 24 y 25 de octubre, busca integrar la conexión medioambiental de los vehículos eléctricos con el disfrute de la naturaleza que rodea la localidad, acercando coches respetuosos con el medio ambiente al entorno natural privilegiado del municipio.

Así se prevé la celebración de una exposición de vehículos eléctricos de diferentes marcas comerciales, además de varias iniciativas expositivas que se abrirán bajo el título de '50 años con la cámara colgá' o 'Almodóvar del Rio y el linaje Corral'. Además, el entorno de La Breña acogerá rutas en bicicleta eléctrica, un paseo en barco solar o actividades multiaventura.