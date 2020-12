Antonio Ruiz destaca la apuesta de la Diputación de Córdoba en materia de cooperación internacional

CÓRDOBA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha asistido este miércoles a la clausura del IV Foro Andalucía Solidaria, organizado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), en el que ha aprovechado para poner de manifiesto "el compromiso de la institución provincial con la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la justicia social".

En este sentido, Ruiz ha recalcado que "en nuestras manos está construir una sociedad más justa y más sensible a las dificultades de los demás y es un objetivo que todos hemos de compartir", algo que "no conseguiremos si no introducimos en nuestras políticas y en nuestras acciones valores como la solidaridad y la generosidad, como ejes transversales de las mismas".

El máximo representante de la institución provincial ha señalado que "el gobierno de la Diputación de Córdoba, desde el principio de su mandato, adoptó un firme compromiso por las políticas sociales y por el apoyo a personas y colectivos más vulnerables". "Y esta apuesta se traduce en cifras, en los recursos que destinamos y ponemos al alcance de quienes más lo necesitan", ha insistido el presidente.

Ruiz ha apuntillado que "este hecho se refleja en el anteproyecto de presupuestos que acabamos de presentar para el ejercicio 2021, en el que experimentan un incremento las partidas destinadas a política social y a cooperación internacional".

Así, ha reseñado el presidente de la Corporación provincial, "en estos más de cinco años de mandato, hemos duplicado la cuantía en bienestar social en nuestra provincia, siendo ésta cercana a los 69 millones de euros: y también hemos aumentado la inversión en cooperación internacional en un 30 por ciento con respecto a 2015, alcanzando la cifra de 1.360.000 euros".

Respecto a cooperación internacional, Ruiz ha destacado que "una de las mejores maneras que tenemos las instituciones públicas de hacer llegar esos recursos a quienes verdaderamente lo necesitan es a través del tejido asociativo, tal como venimos haciendo con el Famsi desde que se fundó, en el año 2000".

"La situación actual hace necesario redoblar nuestros esfuerzos en materia de cooperación al desarrollo, porque nos encontramos ante una crisis global que necesitará soluciones globales", ha remarcado el presidente de la institución provincial, quien ha abundado en que "para la Diputación formar parte del Famsi es un sentimiento de responsabilidad, ya que tenemos el convencimiento de que desde lo local también podemos introducir cambios".

Asimismo, el presidente provincial ha puesto de manifiesto que "no será posible un desarrollo sostenible, tal y como nos comprometimos con el impulso de los ODS, si no apostamos por un desarrollo global y solidario".

"Este foro es, sin duda, un lugar de encuentro, de reflexión y de debate, una herramienta útil y eficaz para coordinar políticas en tema social y de solidaridad", ha concluido Ruiz.

La Diputación de Córdoba forma parte del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional desde su nacimiento, ejerciendo su presidencia hasta el año 2011. En esta edición del foro, bajo el título 'Alianzas de territorios y actores para la reducción de desigualdades', el foro ha retomado el diálogo entre distintos agentes de cooperación para avanzar en la estrategia de trabajo desde Andalucía, en un contexto complejo y diverso, de grandes retos dentro y fuera de nuestro territorio.

Este diálogo se ha realizado a través del espacio de participación virtual 'https://participa.foroandaluciasolidaria.org', un lugar de encuentro en el que se han inscrito más de 350 participantes, articulado en torno a ocho espacios de trabajo y en el que se han generado diversidad de diálogos y debates. A ello se ha sumado la celebración de 16 seminarios virtuales con más de 1.500 conexiones.