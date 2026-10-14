Diputación, Ayuntamiento y Junta respaldan el gran evento del sector cofrade y empresarial en Córdoba

Foto de familia en la presentación de la II Feria Cofrade de España e Iberoamérica, el IV Encuentro Empresarial Cofrade y el III Salón del Emprendimiento Cofrade. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía han mostrado este miércoles su respaldo a la II Feria Cofrade de España e Iberoamérica, el IV Encuentro Empresarial Cofrade y el III Salón del Emprendimiento Cofrade, que se celebrarán en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) los días 16, 17 y 18 de octubre y que harán de Córdoba un referente nacional e internacional del patrimonio cofrade, el turismo religioso y la industria del arte sacro gracias a la Agrupación de Hermandades y Cofradías.

En la presentación han participado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta, Marina Montes, el delegado de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz, Alejandro Hernández, y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Manuel Murillo.

Durante su intervención, Salvador Fuentes ha puesto de manifiesto que el III Salón del Emprendimiento Cofrade, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), reunirá a hermandades y cofradías, así como talleres artesanos, profesionales turísticos e instituciones.

En relación con este evento, el presidente de la institución provincial ha afirmado que "pone en valor lo que el mundo cofrade de Córdoba está haciendo y la relevancia que está ocupando la provincia en todo lo que es el lienzo cofrade". "Este proyecto es un ejemplo claro de que hemos hecho, y seguimos haciendo, cosas que nadie ha hecho y tenemos que sentirnos muy orgullosos del mundo cofrade y de todos aquellos que trabajan para que esto sea posible", ha añadido.

"Debemos reconocer la labor que hacen las cofradías, un trabajo que no es solo Semana Santa, sino que es una labor social ingente que se desarrolla durante los 365 días del año. Un compromiso social al que se suma el que vienen manteniendo con la conservación y restauración de nuestro patrimonio", ha remarcado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que "nosotros estamos apuntalando el talento vinculado a la artesanía, a la imaginería, a la orfebrería o a la talla. Hay gente que ha visto una oportunidad en el arte cofrade y que trabaja desde nuestros pueblos".

Del mismo modo, ha continuado, "en la provincia hay 113 bandas de música, con las que tenemos que seguir trabajando, ya que se convierten en un vínculo con los jóvenes de la provincia. Y, cómo no, la inmensa mayoría de ellas están soportadas por las cofradías".

Fuentes ha insistido en que "la feria que hoy presentamos no es una feria normal, es un encuentro que nos permite dar a conocer una Semana Santa muy distinta, al mismo tiempo que se pone en valor el arte cofrade y el talento vinculado a él y que repercute en el desarrollo de nuestros municipios".

"En definitiva, el mundo cofrade de la provincia de Córdoba y de la capital está siendo capaz de ser un referente a nivel nacional e internacional, de ir por delante en la tecnología y en la organización de eventos como este que hoy presentamos. Y en esa línea tenemos que seguir, porque detrás de ese talento está la esperanza de mucho relevo generacional", ha apostillado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha recordado, además, que "en esa ocasión, México será el país invitado y también se prevé la participación de representantes de Guatemala. Todo ello con el desarrollo de una programación que combinará la exposición comercial con actividades culturales y formativas, encuentros profesionales, demostraciones artesanales y propuestas de innovación y digitalización con tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad virtual".

CRECIMIENTO DEL SECTOR

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha invitado a reflexionar sobre la dimensión económica que existe detrás de la Semana Santa y del mundo cofrade. Así, ha puesto de relieve la importancia de un sector artesanal que encuentra en esta tradición una parte esencial de su actividad y que, lejos de permanecer inmóvil, está experimentando un crecimiento.

En este sentido, Bellido se ha referido a que los oficios especializados, talleres y profesionales vinculados a la creación y conservación del patrimonio sacro conforman "una actividad productiva que contribuye a mantener conocimientos tradicionales y a generar nuevas oportunidades".

Además, el alcalde de la ciudad, que ha recordado la declaración de la Semana Santa de Córdoba como Fiesta de Interés Turístico Nacional, ha puesto en valor que el Ayuntamiento cordobés estará presente en todos los eventos que tengan que ver con "el fenómeno de la Semana Santa y las cofradías, en definitiva, de la religiosidad popular".

MOTOR ECONÓMICO

Entretanto, la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta, Marina Montes, ha destacado el papel del mundo cofrade como "motor económico capaz de generar empleo, impulsar empresas y dinamizar el territorio". Asimismo, ha subrayado la vinculación de numerosos oficios artesanales con los centros de formación especializada de Córdoba, como los relacionados con la madera, la joyería y la orfebrería.

Por otro lado, el delegado de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz, Alejandro Hernández, ha destacado el potencial del patrimonio de las hermandades como recurso de interés turístico internacional. La riqueza artística, histórica y cultural que atesoran las corporaciones constituye, en este sentido, "una oportunidad para atraer nuevas miradas hacia Córdoba y contribuir a diversificar la oferta turística de la ciudad y la provincia".

Para finalizar, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Manuel Murillo, ha destacado que la II Feria Cofrade de España e Iberoamérica aspira a convertirse en mucho más que un espacio expositivo: un punto de encuentro para generar oportunidades, compartir conocimiento, mostrar el patrimonio de las hermandades y proyectar Córdoba hacia España e Iberoamérica. En este sentido, ha subrayado que el mundo cofrade constituye una realidad cultural, patrimonial, económica y social que merece ser conocida y reconocida durante todo el año.

PROGRAMACIÓN

La programación se articula en torno a distintas iniciativas que conectan el patrimonio cofrade con el tejido empresarial, el emprendimiento, la formación profesional, el turismo y la proyección internacional. Entre ellas destacan el IV Encuentro Empresarial Cofrade, financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), y el III Salón de Emprendimiento Cofrade, financiado por el Iprodeco.

Ambos encuentros pretenden favorecer la conexión entre profesionales y empresas vinculadas directa o indirectamente al ámbito cofrade, al tiempo que ofrecen visibilidad a nuevas iniciativas empresariales y al talento emprendedor de Córdoba y su provincia. La programación cuenta, además, con la participación de los Centros de Referencia Nacional de la ciudad, el respaldo de la Junta de Andalucía y la colaboración de Artesa, reforzando el vínculo entre tradición, capacitación profesional y desarrollo económico.

Además, en el marco de la estrategia Córdoba Capital Cofrade, se impulsará un proyecto internacional que llevará una exposición sobre la Semana Santa de Córdoba hasta Antigua Guatemala, en Guatemala, con la colaboración de la Junta.