La Diputación de Córdoba acoge la gala de entrega de los Reconocimientos al Mérito Turístico

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en el acto de entrega de los Reconocimientos al Mérito Turístico. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patio Barroco de la Diputación de Córdoba ha vuelto a convertirse en punto de encuentro de los agentes económicos y sociales turísticos de la provincia al acoger el acto de entrega de los Reconocimientos al Mérito Turístico que, de la mano del Patronato Provincial de Turismo, "permiten poner el foco en quienes dedican su esfuerzo a convertir a Córdoba en un destino turístico de interior de referencia".

De este modo lo ha explicado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien, acompañado por la delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los premiados, pero también a los responsables institucionales presentes en el acto.

Para Fuentes, "este encuentro nos permite, un año más, reconocer el trabajo y la capacidad de resistencia de todo el sector turístico de Córdoba, ya que venimos de un arranque de año irregular para el sector hotelero tradicional, marcado por las dificultades de movilidad iniciales y de un primer trimestre en el que el flujo de viajeros retrocedió".

Sin embargo, ha continuado, "el turismo cordobés ha demostrado una fortaleza enorme, habiendo reaccionado con rapidez. Un hecho que evidencian los datos de un segundo trimestre que reflejan una recuperación histórica, liderando el crecimiento en toda Andalucía con un incremento interanual del 12,4% en el número de turistas, impulsados por una excelente primavera y la celebración de la Semana Santa en abril, que permitió superar el récord histórico alcanzado en 2022".

"Además, contamos con un dato que demuestra la excelencia de nuestra oferta, una certeza que nos da la valoración media que otorgan los visitantes a Córdoba, que alcanza una calificación sobresaliente de 9,4 sobre 10. Esto nos permite afirmar que quien viene a nuestra provincia se marcha profundamente satisfecho, y ese es un activo extraordinario que debemos proteger", ha matizado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia también a la necesitad "de seguir dedicando trabajo y esfuerzo en potenciar el turismo de interior, la sostenibilidad, el patrimonio natural y la gastronomía en nuestras comarcas a través de programas como 'Córdoba Infinitas Experiencias' o las 'Rutas de Castle Love'. Ese es el camino para que el visitante no solo venga, sino que recorra toda la provincia, consuma nuestros productos y decida volver".

Según Fuentes, "queremos que el visitante que llega a la capital tenga motivos para desplazarse a la provincia. Que conozca una bodega de Montilla-Moriles, que visite una almazara, que descubra la gastronomía de Los Pedroches, que haga una ruta de naturaleza en la Subbética, que conozca nuestro patrimonio industrial, que participe en una fiesta o que descubra un pequeño municipio que hasta ese momento no estaba en su mapa".

En este sentido, ha señalado que Córdoba "tiene recursos extraordinarios, tenemos patrimonio, paisaje, gastronomía, vino, aceite, dehesa, naturaleza, cultura, fiestas y tradiciones. Pero tener un recurso no significa automáticamente tener un producto turístico, por lo que el siguiente paso debe ser convertir ese recurso en una experiencia que el visitante pueda vivir, disfrutar y recordar. Esto es lo que puede hacer que el turismo tenga un impacto económico mayor y más repartido por el territorio", ha concluido Fuentes.

En relación con los premiados en este 2026, el presidente de la Diputación ha hecho hincapié en que son precisamente una fotografía de esa diversidad, "y es que hoy reconocemos a 'Enamoriles', que convierte el mundo del vino en una experiencia; tenemos la Semana Santa de Baena, que convierte una tradición y un patrimonio inmaterial extraordinariamente singular en un atractivo turístico".

"Pero también tenemos un antiguo monasterio convertido en hotel (Hotel Monasterio San Francisco); tenemos un restaurante de Pozoblanco (Karán Bistró), que está poniendo la gastronomía de Los Pedroches en el mapa de la vanguardia gastronómica española, y tenemos una empresa que crea experiencias alrededor del vino, el aceite y el patrimonio (Bacus Travel &Tours)", ha continuado.

Fuentes ha añadido que "también reconocemos a una mancomunidad como la Subbética, que lleva años trabajando desde la cooperación entre municipios y un Ayuntamiento como el de Puente Genil, que ha sabido buscar nuevos argumentos turísticos relacionados con su patrimonio arqueológico, industrial, sus tradiciones y su Navidad".

Estos galardones, ha matizado, "son también una oportunidad para conocer y reconocer a María José Llergo, porque su música lleva también una parte de Los Pedroches y de Córdoba a escenarios y públicos de todo el mundo. Y a personas como Antonio Ramos Pemán, por toda una trayectoria profesional vinculada al turismo y al desarrollo de nuestra provincia".

"Un recuerdo especial merece para nosotros Francisco Ramírez, que recibe este reconocimiento a título póstumo. Una persona que durante tantos años estuvo vinculado al Patronato Provincial de Turismo y que forma parte de la historia de una institución que ha trabajado para colocar a Córdoba en el mapa turístico", ha afirmado Fuentes.

El presidente de la Diputación también ha querido felicitar al Hotel Corbella, de Posadas, por una propuesta que demuestra que el turismo rural tiene todavía muchísimo recorrido y que también podemos hablar de calidad, naturaleza y exclusividad desde nuestros pueblos. Así como al Instituto Municipal de Turismo de Córdoba, "porque la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación es imprescindible si queremos promocionar Córdoba como un destino único, independientemente de dónde empiece o termine administrativamente el visitante".

También ha felicitado "al programa 'Onda Viajera', de Onda Cero, y a '¡Hola Viajes!', porque necesitamos que Córdoba se cuente fuera y que nuestros recursos lleguen a quienes todavía no los conocen".

Finalmente, Fuentes ha tenido unas palabras para Vicente Amigo, Embajador del Turismo de Córdoba 2026, "un artista que lleva 40 años tocando por escenarios de todo el mundo. Ha tocado en grandes teatros, en festivales internacionales y ante públicos que probablemente estaban a miles de kilómetros de Córdoba. Sin embargo, él mismo ha contado alguna vez que tocar aquí le produce una responsabilidad incluso mayor que hacerlo en algunas de las plazas más importantes del mundo, porque aquí toca para su gente".