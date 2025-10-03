La Diputación de Córdoba apoya la II Carrera Solidaria 'El cerebro no es gris', impulsada por Astuce Spain

CÓRDOBA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Tumores Cerebrales, Astuce Spain, celebrará el próximo 9 de noviembre su II Carrera Solidaria 'El cerebro no es gris', actividad impulsada por esta entidad, con la colaboración de instituciones como la Diputación de Córdoba, que busca recaudar fondos para la creación de un biobanco de muestras de tumores cerebrales en Córdoba.

El Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, ha acogido la presentación del cartel de esta cita deportiva que, según el delegado de Deportes, Antonio Martín, "nos permite aproximarnos a un colectivo y una asociación que está haciendo una gran labor para dar visibilidad a las personas con tumores cerebrales y, sobre todo, para conseguir financiación para avanzar en su investigación".

Por su parte, el presidente de Astuce Spain, José Luis Mantas, ha explicado que "este año repetimos la mayor parte del recorrido de la pasada edición pero lo hacemos aún más atractivo añadiendo el paso bajo la Puerta del Puente. Esto, unido a la salida y llegada en la Torre de la Calahorra, el entorno de la Mezquita, el Paseo de la Ribera y el Puente Romano hacen que la prueba se desarrolle por un entorno inigualable".

En cuanto al eslogan, 'El cerebro no es gris', Mantas ha hecho hincapié en que "es un guiño a parte de la materia de la que está compuesta el propio órgano y que podría implicar tener poca esperanza. Nosotros queremos transmitir todo lo contrario, queremos cambiar esa percepción de la enfermedad y llenarla de color para transmitir vitalidad a todos los que la sufrimos".

La carrera tiene un trazado de cinco kilómetros y contará con categorías masculina y femenina para adultos y con una prueba infantil, para niños de entre tres y 12 años. El recorrido se podrá hacer corriendo o andando, ya que el terreno es poco exigente y no se aleja en exceso del punto de salida y llegada. Comenzará a las 10,00 horas para los participantes en la modalidad carrera y a las 10,10 horas para la modalidad marcha. Una vez finalizadas ambas comenzarán las carreras infantiles.

Las inscripciones se pueden hacer como modalidad carrera competitiva, con camiseta, bolsa de corredor y dorsal; como marchador, con camiseta y bolsa de corredor, y también se da la opción de adquirir la camiseta aunque no se participe o adquirir un dorsal solidario, para las personas que quieran hacer una donación y no puedan asistir. Además, existe la opción de añadir alguna cantidad como donativo al hacer la propia inscripción en la plataforma.

La II Carrera Solidaria 'El cerebro no es gris' está organizada por la Asociación de Tumores Cerebrales Astuce Spain, la Asociación Hay que Tomarse la Vida con Tumor (Hqtlvct) y el Grupo Español de Investigación en Neurooncología (Geino). Además, cuenta con la colaboración de la compañía Novocure, el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba. Las inscripciones se pueden realizar en 'www.dorsalchip.es'.