Diputación de Córdoba apoya las Jornadas de Inclusión, Accesibilidad y Visibilidad y el Programa Educar en Inclusión

La delegada de Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno (segunda por la izda.), en la presentación de la jornada. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Participación Ciudadana, se suma a las V Jornadas de Inclusión, Accesibilidad, Integración y Visibilidad, así como al programa 'Educar en Inclusión', iniciativas que parten de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe).

Para la responsable del área en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, "estas jornadas se presentan como un espacio para la reflexión, el aprendizaje y el empoderamiento de las personas con discapacidad física y orgánica".

Moreno ha especificado que "su celebración está prevista el próximo 28 de noviembre en el municipio de Aguilar de la Frontera y contarán con tres mesas temáticas que permitirán abrir el debate y promover el intercambio de experiencias".

Así, ha continuado, "se pondrán sobre la mesa temas como mujer y discapacidad, vida independiente y asistencia personal y acompañamiento emocional en la discapacidad adquirida del impacto a la aceptación".

"Durante el desarrollo de estas mesas se abordarán, de la mano de personas expertas, testimonios reales, además de temas cruciales sobre la accesibilidad y la inclusión en todos los aspectos de la vida social, laboral y cultural", ha matizado Moreno.

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial ha insistido en que "esta propuesta se marca como objetivo fomentar la sensibilización, la formación y la implicación de la ciudadanía en la promoción de la igualdad y la accesibilidad, especialmente en el ámbito local y rural".

PROGRAMA 'EDUCAR EN INCLUSIÓN'

Del mismo modo, Moreno ha puesto de manifiesto que, de manera paralela, "se desarrollará el programa 'Educar en inclusión' que, si bien ya ha visitado el municipio de Almodóvar del Río, el próximo 4 de diciembre estará en Santaella".

"Este programa esta dirigido a centros educativos de nuestra provincia con el objetivo de sensibilizar y educar a los estudiantes desde edades tempranas en valores inclusivos. Así, pone especial énfasis en las zonas rurales, donde se llevará a cabo una labor formativa con los más jóvenes, para que comprendan y respeten la diversidad, eliminando barreras físicas, sociales y actitudinales", ha abundado Moreno.

La Diputación de Córdoba, ha añadido, "considera que la inclusión es una responsabilidad compartida y, por ello, mantiene el apoyo a este tipo de iniciativas que, a través de la sensibilización, la educación, el diálogo y la participación ciudadana, contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y accesible para todos".

Moreno ha destacado que "estos proyectos son un ejemplo de cómo la implicación de la comunidad local puede transformar el territorio en un espacio más justo y equitativo, donde todas las personas puedan participar plenamente".