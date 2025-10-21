La Diputación de Córdoba apuesta por impulsar la FP como base para la industrialización de la provincia

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, atiende a los medios de comunicación en su visita al IES Galileo Galilei. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este martes al IES Galileo Galilei de la capital cordobesa en el que, acompañado por el secretario general de Formación Profesional de la Junta, Florentino Santos, ha asistido a la presentación de las medidas de impulso a la FP, a la que la Consejería de Desarrollo Educativo destinará 992.479,02 euros para proyectos colaborativos entre centros docentes y empresas, entre los que se incluyen cuatro proyectos para Córdoba que han sido fruto del Plan Director impulsado por la institución provincial.

En este contexto, Salvador Fuentes ha puesto en valor el Plan Director de Innovación Tecnológica Dual "en el que llevamos dos años trabajando con un equipo multidisciplinar con la participación de profesores, grupos de investigación e innovación y empresas de la provincia con el objetivo de conectar a la Formación Profesional con las empresas".

En esta línea, ha añadido que "hablamos de proyectos muy interesantes de investigación, de innovación y de técnicas aplicadas a todos los sectores industriales, porque de lo que se trata es de ensanchar la base tecnológica de nuestro tejido productivo. Tenemos una economía basada en la agroindustria y el turismo y tenemos que tener una mentalidad industrial que nos lleve a reindustrializar la provincia de Córdoba".

Fuentes se ha mostrado "muy orgulloso de que los siete proyectos que presentamos para impulsar la colaboración de institutos con empresas vayan adelante porque la intención de la Diputación es seguir en esa línea".

Para el presidente de la institución provincial, estas medidas permiten "conectar la formación profesional con las necesidades del tejido productivo para llevar la innovación a esas empresas, ya que muchas veces no disponen de unas herramientas que pueden encontrar en la FP".

Fuentes ha abundado en que "la clave del éxito de los proyectos que han salido adelante en colaboración con la Junta de Andalucía está en el plan director de la Diputación Provincial, que nos va a permitir acceder a una financiación muy importante a nivel de Estado y a nivel europeo".

"Tenemos proyectos para presentar en Europa con los que queremos conseguir financiación de fondos europeos para impulsar una Formación Profesional de primera calidad y de última generación", ha concluido el presidente de la Diputación.

Por su parte, el secretario general de Formación Profesional de la Junta, Florentino Santos, ha destacado que "por primera vez se ponen en marcha estos proyectos colaborativos, que suponen un cambio significativo en el paradigma de trabajo de la FP, al fomentar una estrecha colaboración entre centros educativos de distintas provincias y el sector empresarial".

Santos ha presentado un plan con el que se financian 17 proyectos de innovación, de los que once están enfocados en la digitalización aplicada, con la implementación de herramientas digitales que modernicen las metodologías docentes y adapten la FP a los cambios tecnológicos y demandas del mercado laboral. Los seis proyectos restantes forman parte de la línea de actuación destinada a introducir técnicas innovadoras a través del intercambio directo de conocimientos entre los centros educativos y el tejido productivo.

De los 17 proyectos, cuatro están coordinados por centros de Córdoba, Málaga y Sevilla, tres por centros educativos de Granada y uno por centros de Cádiz y Almería, respectivamente.