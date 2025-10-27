La Diputación de Córdoba y el Consejo Social de la UCO impulsan el I Foro Social Provincial sobre Ingenierías

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (sexto por la izda.), y el presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz Usano (quinto), en la presentación del I Foro Social Provincial sobre Ingenierías. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación y el Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO), con el apoyo de Fundecor, impulsan el I Foro Social Provincial sobre Ingenierías para la Innovación y Desarrollo de la provincia, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en el Campus de Rabanales, con el objetivo de favorecer la conexión entre la universidad y el entorno empresarial para poner en común perspectivas y expectativas, debatir sobre la situación del sector y las necesidades de la provincia y de la universidad y promover el papel de las ingenierías en el desarrollo sostenible, la competitividad y la innovación del territorio cordobés.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, y el presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz Usano, han presentado este lunes dicho encuentro, que está centrado en un sector "que es clave para la provincia de Córdoba", tal y como ha asegurado el máximo representante de la Diputación.

El acto que ha contado con la presencia de la directora de la Escuelta Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, María del Carmen Campillo; el director de la Escuela Politécnica de Belmez, José Ramón Jiménez, y el subdirector de la Escuela Politécnica de Córdoba, Luis Fernández, además del técnico de la UCO, Antonio José Cubero, quienes han destacado que se trata de una iniciativa positiva que permitirá muy positiva, que permitirá tener representados a todas las partes de la sociedad que desempeñan un papel en el mundo de la ingeniería.

En este contexto, Salvador Fuentes ha explicado que "la ingeniería es fundamental para el desarrollo de los pueblos, porque el ingeniero no espera el futuro, el ingeniero lo calcula, lo diseña y lo construye, por lo que donde hay ingeniería, hay desarrollo y progreso".

El máximo responsable de la Diputación ha puesto en valor el Plan Director de Innovación Tecnológica Dual elaborado por la institución provincial del que ha surgido este nuevo foro y del que Fuentes ha destacado que "abarca ámbitos muy importantes para el desarrollo de la provincia y nos abre nuevas puertas a modos de financiación tanto nacionales como de fondos europeos".

En esta línea, ha remarcado que "son proyectos muy importantes, con mucho presupuesto, por lo que es necesario captar todos los recursos posibles de Europa con el objetivo de conectar a las empresas que tenemos, y a veces no conocemos, con el mundo universitario".

En relación con el objetivo de conectar a las empresas con los investigadores académicos, Fuentes ha destacado el elevado nivel de los centros universitarios de formación en ingenierías que existen en Córdoba y ha puesto como ejemplo su vinculación a proyectos de gran repercusión económica como las explotaciones de áridos.

Ahora, este espacio de encuentro buscará la conexión entre la investigación y la aplicación práctica, de forma que Fuentes ha señalado que "nosotros aplicamos el conocimiento a la realidad en un momento en el que tenemos una situación estratégica de primer grado que debemos aprovechar y tenemos las herramientas para lograrlo".

En este sentido, ha añadido que son "unas posibilidades de futuro para las que la Base Logística del Ejercito de Tierra (BLET) es la punta de lanza, en un entorno en el que los profesionales de las ingenierías sois claves, por lo que vamos a buscar recursos para vosotros con líneas de apoyo, dentro de las posibilidades de la Diputación. Vamos a intentar poneros de moda, porque ya contáis con el reconocimiento social", ha concluido Fuentes.

Por su parte, el presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz Usano, ha destacado que este órgano de participación tiene una "trayectoria paralela, muy próxima, a la Diputación de Córdoba", pues el consejo "no es más que la expresión de la sociedad provincial en la que se incardina la universidad pública", resaltando que los lugares donde se reúne son "los únicos de la universidad" donde está "presente la bandera morada de la provincia".

UNIR INGENIERÍA CON INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA

"Uno de los instrumentos que tiene el Consejo Social para hacer que la sociedad se encuentre con la universidad e interactúe son los foros sociales", ha explicado Muñoz Usano, quien ha detallado que, "siguiendo una línea estratégica que Diputación nos ha sugerido, era necesario poner en valor y conectar "la magnífica ingeniería que nuestros profesores hacen que tenga la Universidad de Córdoba con la innovación y el desarrollo de la provincia", y de ahí "surgió la idea" de celebrar este foro social.

Así, entre los objetivos del foro están "estudiar las habilidades transversales de las ingenierías aplicadas al desarrollo de la provincia y a la innovación; conocer las necesidades del desarrollo industrial de la provincia; y ver qué opina la sociedad sobre la necesidad de innovación en la docencia universitaria", ha explicado el presidente del Consejo Social de la UCO.

Igualmente, ha agregado Muñoz Usano, se pretende "buscar para nuestros estudiantes los lugares para las prácticas formativas que puedan ser necesarias en la industria de nuestra provincia; buscar también la mejora de la investigación, no tanto como mejora, que tenemos una investigación aplicada muy buena, sino que nuestros investigadores ofrezcan a la sociedad, entendida como empresas, asociaciones, colegios profesionales e instituciones públicas, su potencial de investigación", la vez que la sociedad también les haga "las posibles necesidades de la sociedad", y, "por supuesto, la empleabilidad", ha dicho.

Así las cosas, el foro analizará y propondrá líneas de actuación en distintas materias en el entorno de los sectores de las ingenierías, por la gran incidencia que estas profesiones tienen en el desarrollo económico y excelencia empresarial de la provincia, desde la agroalimentación, la industria, la informática y las energías hasta la sostenibilidad, la electromecánica o la defensa.

INGENIERÍA COMO CIENCIA VINCULADA A LA EMPRESA

El horizonte de la actividad es la promoción de la provincia de Córdoba como territorio de referencia en temas relacionados con el estudio, la investigación y la transferencia del conocimiento en las áreas relacionadas con las ingenierías como ciencias vinculadas a la empresa y el desarrollo.

La UCO cuenta con varias titulaciones de ingeniería que se imparten en los centros de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, la Escuela Politécnica Superior de Córdoba y la Escuela Politécnica Superior de Belmez, que participarán en el foro, junto con representantes de colegios profesionales, asociaciones empresariales y entidades públicas y privadas vinculadas al ámbito de las ingenierías.

El programa prevé el desarrollo de ponencias en torno a cuatro mesas sectoriales centradas en el ámbito agroforestal; el energético, civil y minero; el industrial y la informática. Los resultados del foro se integrarán en un documento de conclusiones que servirá de base para la redacción del 'Libro Blanco (Morado) de las Ingenierías de la Provincia de Córdoba', cuya publicación está prevista para 2026. En este documento se recogerá una hoja de ruta consensuada para impulsar la formación, la empleabilidad y la innovación tecnológica en la provincia.