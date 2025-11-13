La Diputación de Córdoba decreta luto oficial por el fallecimiento de 'Fosforito' y suspende la Gala de la Cultura

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha decretado luto oficial hasta las 24,00 horas de este viernes por el fallecimiento del cantaor Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', motivo por el que la Gala de la Cultura de la institución provincial, que estaba prevista para la tarde de este jueves, ha quedado suspendida.

Así lo han confirmado fuentes de la Diputación, que han detallado que las banderas del Palacio de la Merced "ondean a media asta por la pérdida de una de las figuras más admiradas e irrepetibles del flamenco y orgullo de Córdoba", 'Fosforito', que ha fallecido este jueves a los 93 años de edad en Málaga, donde se encontraba ingresado en el Hospital Regional Universitario tras una reciente intervención quirúrgica.

Además, el presidente de la Diputación, en representación de toda la Corporación provincial, ha trasladado su pésame a la familia de Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', además de a su ciudad natal, Puente Genil; a su ciudad adoptiva, Málaga; a las peñas flamencas que llevan su nombre y a todos los aficionados y aficionadas del flamenco que lloran su pérdida.

"'Fosforito' fue un artista y cantaor muy querido en Andalucía y en España, y cómo no, en esta tierra que le vio nacer; conocido por su estilo único y su contribución al flamenco. Destacó por su capacidad de fusionar diferentes estilos y crear algo nuevo y emocionante", ha expresado Fuentes.

Igualmente, recalcado su "orgullo" por la "estrecha vinculación que mantuvo con esta casa, la Diputación de Córdoba". Fue presidente de honor del jurado del Concurso de jóvenes Flamencos, daba nombre al Festival de Cante Grande de Puente Genil, el más antiguo de la provincia y fue el primer ganador del Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba.

"La voz de 'Fosforito', prodigiosa y dotada de una sabiduría enciclopédica de los cantes, lo convirtió en un maestro sin igual. Más de treinta grabaciones guardarán para siempre el recuerdo de ese don, alguna de ellas absolutamente irrepetibles", ha resaltado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha incidido en que "Fernández Díaz fue también un embajador de Córdoba y Andalucía por escenarios de todo el mundo y, además de su maestría artística, fue una persona cercana, generosa y humilde que nunca dejó de apoyar a nuevos talentos. Su grandeza siempre estuvo acompañada de elegancia y simpatía, convirtiéndolo no solo en un referente musical, sino en un ejemplo de humanidad".

"Desde la Diputación de Córdoba rendimos homenaje a Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', orgullo de Córdoba, gloria del flamenco y legado vivo en el corazón de nuestra provincia. Que descanse en paz el maestro. Su voz, su sabiduría y su legado permanecerá siempre", ha expresado.

ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ, 'FOSFORITO'

En concreto, Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', nació en Puente Genil (Córdoba) en 1932. Está considerado como uno de los maestros del cante del siglo XX. Comenzó a cantar siendo muy niño, pero su gran salto se produjo en el I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, celebrado en 1956, donde ganó todos los premios.

Se codeó en los 50 y 60 con maestros como Pepe Pinto o Juan Valderrama, le cantó en América a Manuela Vargas y recorrió toda la costa americana en 1964 con motivo de la Exposición Universal junto a su amigo Juan Habichuela. Junto con Antonio Mairena ha sido cabeza de cartel en todos los festivales de España durante los 70.

Rescató estilos de su tierra como el Zángano de Puente Genil. Grabó junto a Paco de Lucía una memorable antología. Además, es autor de sus propias letras y compositor para otros muchos cantaores, como Camarón, que utilizó sus versos en el inicio de su carrera artística.

Participó en la lucha por la III Llave de Oro del Cante que se entregó a Antonio Mairena en 1962 y ha recibido otros muchos premios, como el Ondas en 1998 por su larga trayectoria o el Pastora Pavón, máximo galardón que otorga la Junta de Andalucía a los artistas flamencos, en su primera edición de 1999.

Asimismo, el 11 de octubre de 2005 recibió de manos del gobierno andaluz en el Teatro Cervantes de Málaga la V Llave de Oro del Cante, con la que pasa a la historia junto al Nitri, Manuel Vallejo, Antonio Mairena y Camarón de la Isla. Actualmente vivía en Málaga.

CASI 500 OBRAS

En su discografía tenía registradas casi 500 obras a su nombre, compuestas para su amplia discografía y la de otros interpretes, y ha sacado al mercado alrededor de 40 discos.

Entre los numerosos premios y distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera artística destacan el de Ganador Absoluto en el I Concurso Nacional de Cante de Córdoba en 1956; Hijo Adoptivo de Córdoba desde 1981; Hijo Predilecto y Medalla de Oro de Puente Genil desde 1986; el Premio Pastora Pavón 'Niña de los Peines' de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en 1999; Medalla de Oro de la Provincia de Málaga en 2004; V Llave de Oro del Cante en 2005; Medalla de Andalucía en 2006; Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2007, y Medalla del Ateneo de Málaga en 2010.