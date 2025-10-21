La Diputación de Córdoba destina 73.000 euros a la puesta en valor del camino rural 'De la Tierra Blanca' de Monturque

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite (segundo por la izda.), en su visita a Monturque. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

MONTURQUE (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, se ha desplazado hasta Monturque para, acompañado de su alcalde, Antonio Castro, recepcionar la obra de reparación del camino rural 'De la Tierra Blanca', "intervención que responde a una segunda fase y que ha contado con un presupuesto de 73.400 euros".

De este modo lo ha explicado Andrés Lorite, quien ha añadido que "esta actuación, incluida en el Programa Agenda Rural 2024-2027, nos permite concluir la mejora que iniciamos en una primera fase realizada conforme al Plan Provincial de Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos de Entidades Locales 2022-2023".

"Esta segunda fase, adjudicada a Promociones Moral Pareja, ha supuesto la realización de tareas de desbroce y limpieza, así como la apertura y refino de márgenes, la reparación de firme y la preparación del plano de fundación para medios mecánicos, dotándolo de las pendientes y bombeos", ha matizado el diputado provincial.

Del mismo modo, ha continuado el responsable de Infraestructuras de la institución provincial, "hemos procedido a la instalación de la canalización subterránea para un futuro alumbrado público con sus arquetas prefabricadas".

Según ha indicado Lorite, "los trabajos en el popularmente conocido como 'Camino de la Señorita Pepa' ahora realizados completan los de la primera fase que supusieron la ejecución de la base del firme en zahorra artificial, una cuneta revestida de hormigón de sección triangular en el margen derecho y una losa de hormigón de 38 metros".

En definitiva, ha apostillado, "acciones que vienen a contribuir a la mejora y puesta en valor de esta infraestructura vial del término municipal de Monturque. Unas obras que nos permiten mejorar la seguridad vial de sus usuarios y garantizar el acceso a los parajes de 'Hazas de los Plantones', 'Hazas de Cárdenas' y 'Las Mojas', y su finalización en la vía de servicio de la A-45".