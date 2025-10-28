La Diputación de Córdoba y la DOP de Los Pedroches abordan la estrategia conjunta en defensa del jamón ibérico

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (izda.), y el máximo responsable de la DOP de Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el máximo responsable de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, han mantenido un encuentro para abordar la estrategia conjunta para la defensa del jamón ibérico.

Esta iniciativa se ha impulsado tras el rechazo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España a la aplicación de las medidas cautelares que solicitaba la industria cordobesa en el recurso de alzada presentado contra la modificación del pliego de la DO Guijuelo, que "permitirá la certificación de animales cruzados con solo un 50% de raza ibérica, entre otras medidas perjudiciales para el sector, como la posibilidad de incrementar hasta 100 los cerdos por hectárea, frente a los 12 que establece el modelo extensivo tradicional".

El máximo representante de la institución provincial ha mostrado su "total desacuerdo" con el rechazo a la aplicación de las medidas cautelares y ha insistido en que "el Ministerio debe tener en cuenta los argumentos expuestos por la DOP de Los Pedroches, en los que se justifica de forma nítida que no se dio la oportunidad de ejercer el derecho de oposición frente a la modificación de la DO de Guijuelo", ha expuesto.

Fuentes ha destacado que "es nuestra responsabilidad posicionarnos al lado de la DOP Los Pedroches, esencial para el norte de nuestra provincia, y apoyar a un sector clave para Córdoba, Andalucía y Europa, que no solo garantiza la máxima calidad en sus productos, sino que también protege el medio ambiente, y defiende el futuro de nuestros pueblos".

Asimismo, Fuentes ha insistido en el respaldo firme de la Diputación a la DOP Los Pedroches y a los productores afectados y ha anunciado que, dentro de la estrategia conjunta con el sector para la defensa de los productos ibéricos, la institución "acompañará a la DOP en su decisión de presentar un recurso contencioso administrativo ante los tribunales, así como en las medidas que considere iniciar". La Diputación, además, ha iniciado una campaña de promoción del jamón ibérico de Los Pedroches en soportes especializados.

Por su parte, el responsable de la DOP Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, ha considerado "perjudicial para el sector" el rechazo a unas medidas cautelares con las que se trataba de proteger al sector hasta contar con la resolución definitiva. En este sentido, ha resaltado el origen de la denominación de origen, "basada en el deseo del sector de implicarse en la transformación del producto en la dehesa más grande de Europa, con más de 320.000 hectáreas".