La Diputación de Córdoba y el GDR de Los Pedroches fomentan el emprendimiento basado en los recursos de la comarca

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, en la firma del acuerdo para fomentar el emprendimiento basado en los recursos de la comarca. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco), y el Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches han firmado un convenio de colaboración para "el fomento de un emprendimiento basado en los recursos del territorio y en el relevo generacional".

Así lo ha indicado la institución provincial en una nota, que ha advertido que el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, junto con el presidente de la entidad, Manuel Torres, ha suscrito un acuerdo "por el que la Diputación aportará 20.000 euros para un proyecto que tendrá un coste de 23.000 euros".

Por su parte, Romero ha destacado que el objetivo general de esta iniciativa es el de "fomentar el emprendimiento y el relevo generacional en esta comarca del norte de la provincia, lo que va a permitir visualizar los recursos que son susceptibles de generar riqueza, entre los que se incluyen acciones de sensibilización que van a ir dirigidas específicamente a los más jóvenes para hacerles ver las posibilidades que tienen al alcance la mano en su propio territorio".

Asimismo, Romero ha especificado que "las acciones se dividen en dos líneas fundamentales, una de ellas centradas en la formación, que incluye propuestas dirigidas a asociaciones empresariales, agentes sociales y centros educativos de la comarca; y otra orientada a la identificación, promoción y dinamización de los recursos de la comarca".

En contexto, las asociaciones empresariales y agentes económicos contarán con una formación enfocada en temáticas relacionadas con el emprendimiento y con las subvenciones a las que puede acceder el empresariado de la comarca. Tal y como ha indicado la institución provincial, en el caso de los centros docentes, además del emprendimiento se atenderá también al relevo generacional como forma de lucha contra la despoblación.

Finalmente, en cuanto a la línea destinada a la promoción de los recursos del territorio se ha previsto la realización de una campaña de promoción basada en videos cortos y 'reels' en los que incluirán los recursos económicos y sociales para darlos a conocer a través de redes sociales. Además, el material audiovisual generado para la campaña de promoción podrá ser utilizado por las empresas de la comarca para promocionar sus productos en diferentes ámbitos.