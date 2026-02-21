Dónde colocar tus plantas aromáticas para que prosperen en el interior y cómo cuidarlas

Persona cortando cilantro con un cuchillo - ALYSON MCPHEE - UNSPLASH

MADRID 21 Feb (EUROPA PRESS)

Puede ser difícil encontrar ciertas plantas aromáticas en los supermercados: a veces no quedan, no se venden en esa tienda o están en malas condiciones. Aunque muchas se pueden sustituir por su versión seca y molida, el sabor no siempre se puede replicar.

Esto lleva a que muchas personas, especialmente los amantes de la cocina, cultiven sus propias plantas en sus hogares para tener sus hierbas favoritas disponibles. Aun así, estas requieren sus propios cuidados, y no se pueden colocar en cualquier parte si se quiere que prosperen.

CUÁLES SE PUEDEN COLOCAR EN LA COCINA

En general, los expertos de La Casa de los Aromas señalan en un artículo divulgativo que la mejor forma de organizar las plantas aromáticas es agruparlas según sus necesidades para facilitar su cuidado. En el caso de la cocina, es el lugar perfecto para aquellas plantas que requieren mucha luz natural, ya que suele ser un lugar de la vivienda que recibe sol indirecto, pero de forma constante.

Estas incluyen: - La menta - La hierbabuena - El perejil - El cebollino - La albahaca - El cilantro

CUALES SON SUS CUIDADOS PARTICULARES

Las hierbas aromáticas que se pueden cultivar en el hogar son de las más comunes en la cocina mediterránea. Lo primordial, de acuerdo con el blog del centro de jardinería Verdecora, es cultivarlas en macetas con un buen drenaje, utilizar un sustrato apto y podarlas al final de la temporada -cuando termina la floración-.

Aunque existe una multitud de formas de colocarlas para que sean útiles y decorativas a la vez, cada planta requiere un cuidado especial.

1. La menta y la hierbabuena: Estas hierbas son muy adaptables, pero al ser consideradas especies invasoras, es importante separarlas en macetas. Ambas necesitan un sitio luminoso y agua abundante para crecer, aunque se debe evitar que se encharquen.

2. El perejil y el cebollino: Estas dos plantas prosperan con luz, pero no con sol directo. Son especialmente aptas para climas secos, ya que no requieren mucha agua. Los expertos del medio Elle señalan que el perejil necesita un riego frecuente, pero poca cantidad de agua, mientras que el cebollino puede ser regado dos o tres veces por semana durante el verano -el resto del año puede ser menos-.

3. La albahaca: Reconocida por su protagonismo en la comida italiana, esta planta puede sobrevivir tanto en el interior como en el exterior, pero en condiciones diferentes. Si se mantiene en el interior, necesita mucha luz, por lo que sería ideal colocarla enfrente de una ventana. Los especialistas señalan además que se debe mantener siempre húmeda.

4. El cilantro: Esta hierba aromática, similar a la albahaca, puede crecer en el interior y en el exterior de las viviendas. No obstante, si se quiere cultivar dentro, necesita estar en un lugar donde reciba sol directo y el sustrato debe estar húmedo de forma constante.

¿QUÉ PASA CON LAS DEMÁS?

La mayoría de las hierbas aromáticas pueden crecer en el exterior, pero algunas necesitan localizaciones muy concretas. El tomillo, por ejemplo, crece mejor en el exterior, como en un balcón o en un jardín, pero necesita semisombra, mientras que el orégano debería estar en un sitio donde le dé luz directa durante el día.

No obstante, cabe destacar que la mayoría de las plantas aromáticas son sensibles a la temperatura, especialmente el frío. Por ello, cuando llega el invierno, es importante tener protecciones de huerto para que no sufran heladas. Además, las plantas de interior también deben ser protegidas del exceso de calor de las viviendas.