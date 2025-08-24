La Diputación de Córdoba invertirá cerca de 60.000 euros en la mejora del camino Polígono 1 de Peñarroya-Pueblonuevo

Archivo - El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha anunciado que destinará 58.349,09 euros a la mejora del camino municipal Polígono 1 Parcela 9023 de Peñarroya-Pueblonuevo, tal y como queda recogido en el proyecto de dicha actuación.

El responsable del Área, Andrés Lorite, ha explicado en una nota que "esta vía discurre de manera íntegra por el municipio, concretamente en la zona norte, lo que la convierte en una infraestructura distribuidora de la circulación en esta localidad". "Actualmente, el camino no dispone de un firme que permita garantizar un mínimo de seguridad en la circulación, debido, principalmente, al envejecimiento y deterioro del firme", ha añadido.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación ha insistido en que "las actuaciones proyectadas por esta institución provincial tendrán una duración estimada de dos meses y estarán dirigidas por personal técnico provincial".

Según Lorite, "los trabajos consistirán en la reparación y mejora del firme, drenajes, capa de rodadura y señalización. En concreto, con esta actuación se pretende mejorar sus 260 metros iniciales mediante capa base de zahorras y proceder a la adecuación del entorno con acerados con muro de protección parciales".

"Nos encontramos ante un claro ejemplo de colaboración institucional que redunda en el bienestar de los vecinos y vecinas de Peñarroya-Pueblonuevo, ofreciéndoles servicios de calidad y garantizando su seguridad", ha matizado Lorite.

Para concluir, el delegado de Infraestructuras de la institución provincial ha subrayado "el papel fundamental de los caminos rurales, ejes de distribución de riqueza y vertebración del territorio, que además de ofrecer usos lúdicos y deportivos a la población, permiten la accesibilidad y conectividad entre los núcleos de población".