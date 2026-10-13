Diputación de Córdoba pone en marcha la II edición de 'Huellas Solidarias', iniciativa que contará con 25 jóvenes

Presentación de la II edición de 'Huellas Solidarias'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, ha presentado la II edición de 'Huellas solidarias: sembrando compromiso en Córdoba', iniciativa que se enmarca en la Escuela de Ciudadanía Activa de la institución provincial.

Según ha explicado en rueda de prensa Moreno, "se trata de un encuentro de voluntariado juvenil con carácter inmersivo que tendrá lugar del 30 de octubre al 1 de noviembre, con la colaboración de Imprevisible Films y los ayuntamientos de Doña Mencía, Santaella y Villanueva del Rey".

El programa, ha continuado, "está dirigido a un grupo de 25 jóvenes de entre 18 y 35 años, seleccionados a través de una convocatoria pública. Un grupo diverso, con o sin experiencia previa en el ámbito del voluntariado pero unido por el interés hacia la participación social, el trabajo colectivo y la conservación del entorno".

"Así, durante tres días, las personas participantes convivirán en el Albergue Provincial de Cerro Muriano, instalaciones que funcionarán de campamento base desde las que se realizarán desplazamientos a los municipios de actuación", ha resaltado Moreno.

La responsable de Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba ha insistido en que "se trata de una oportunidad única para convivir y demostrar el verdadero poder transformador del voluntariado en nuestros pueblos".

Por su parte, el director de 'Huellas Solidarias', Dany Ruz, ha dado a conocer los detalles del programa, "una propuesta dinámica que incluirá acciones de reforestación, limpieza y recogida de residuos, así como de recuperación de espacios naturales".

Todo ello, ha añadido Ruz, "atendiendo a las necesidades que se nos plantean desde los municipios de Doña Mencía, Santaella y Villanueva del Rey, participantes en esta II edición de 'Huellas Solidarias'".

"Las inscripciones podrán realizarse a través de 'huellassolidarias.com', siendo la participación en esta iniciativa totalmente gratuita, por lo que animamos a los jóvenes a formar parte de esta propuesta que nos permitirá conocer el entorno rural de nuestros pueblos", ha concluido Ruz.