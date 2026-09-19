Archivo - La Diputación de Córdoba presenta la candidatura de Verónica Ruth Frías al Premio Nacional de Artes Plásticas 2026. - DIPUTACIÓN CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, ha presentado la candidatura de Verónica Ruth Frías al Premio Nacional de Artes Plásticas 2026, "una decisión que nace de nuestro conocimiento directo y continuado de la trayectoria de esta creadora".

De este modo lo ha afirmado el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, quien en una nota ha recordado que "la relación de Ruth Frías con la Fundación Rafael Botí se remonta a los primeros años de su carrera artística y se ha prolongado a lo largo de cerca de dos décadas".

Según Duque, "esta vinculación nos ha permitido asistir a la evolución de una artista que ha construido un lenguaje propio desde la performance y las artes visuales y cuya trayectoria ha alcanzado progresivamente una dimensión nacional e internacional, culminando en la exposición individual 'I Am a Performer Woman', comisariada por Margarita Aizpuru y presentada en nuestro Centro de Arte durante 2025".

"Su presencia en museos, centros de arte, universidades, ferias y festivales dentro y fuera de España; la circulación de sus performances; su capacidad para desplazarse entre acción, fotografía, vídeo, instalación, danza y objeto; y la consolidación de un universo visual inequívocamente propio configuran uno de los momentos más significativos de su trayectoria", ha apostillado.

El también presidente de la Fundación Botí ha insistido en que "no es la acumulación de proyectos lo que fundamenta esta candidatura, sino la coherencia y la persistencia de una voz artística".

"Una artista que durante más de 20 años ha regresado insistentemente sobre algunas de las preguntas fundamentales de nuestro presente como quién representa a las mujeres, qué modelos se construyen sobre sus cuerpos, quién determina su valor, quién reconoce sus méritos, quién escribe la historia o quién tiene derecho a ocupar sus espacios", ha apuntado.

Duque ha hecho hincapié, además, en que "su obra ha circulado internacionalmente y ha sido presentada en contextos de Europa, Estados Unidos, México, Cuba o Egipto, pero ha mantenido una extraordinaria coherencia conceptual, utilizando el cuerpo y la imagen para hacer visible aquello que durante demasiado tiempo permaneció fuera del relato".

Por ello, ha continuado, "reconocer hoy la trayectoria de Verónica Ruth Frías supone también reconocer una práctica feminista sostenida en el tiempo, desarrollada mucho antes de que determinadas cuestiones alcanzaran la centralidad que hoy poseen en el debate cultural. Una práctica construida desde la experiencia, el humor, la ironía, la vulnerabilidad y la resistencia, que ha contribuido a generar nuevas imágenes desde las que pensar qué significa ser mujer en nuestro tiempo".

"Desde la Diputación de Córdoba, consideramos especialmente relevante que esa trayectoria haya sido construida reivindicando simultáneamente el derecho a ser mujer, madre y artista, sin aceptar que estas dimensiones deban excluirse entre sí, convirtiendo precisamente esa complejidad y esa pluralidad en materia de creación", ha insistido Duque.

Ha remarcado que "por todo ello, consideramos que la trayectoria de Ruth Frías y, de manera especialmente significativa, la calidad, intensidad y alcance de su producción durante 2025, responden plenamente a los criterios establecidos para el Premio Nacional de Artes Plásticas: la calidad de las obras y actividades realizadas y su significación como aportación sobresaliente e innovadora a la vida cultural y artística española".

Finalmente, Duque ha concluido afirmando que "desde el conocimiento directo de una trayectoria que hemos tenido la oportunidad de acompañar desde sus primeras etapas hasta su consolidación actual, proponemos la candidatura de Verónica Ruth Frías al Premio Nacional de Artes Plásticas 2026".