La Diputación de Córdoba seleccionará iniciativas de buenas prácticas en economía social para hacer un catálogo

Archivo - La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz. - DIPUTACION DE CORDOBA - Archivo

CÓRDOBA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Agrosocial, liderado por la Diputación de Córdoba y, financiado con fondos Feder dentro del programa Interfronterizo Interreg Poctep España-Portugal, ha lanzado una convocatoria para identificar y reconocer iniciativas de economía social que contribuyan al desarrollo del sector agroalimentario en el territorio de Andalucía, Alentejo y Algarve.

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, ha destacado en una nota de prensa el "carácter de cooperación transfronteriza de este proyecto que pretende dar visibilidad y reconocimiento a las iniciativas de soluciones innovadoras y de buenas prácticas cuyo trabajo fortalecen la economía social y agroalimentaria".

Se seleccionarán diez iniciativas para su inclusión en el Catálogo Agrosocial y tres finalistas serán invitadas a presentar sus experiencias en el Foro Agrosocial, que tendrá lugar a finales del 2026, promoviendo el intercambio de conocimientos y la creación de nuevas oportunidades de cooperación.

Hasta el 31 de agosto de 2026 está abierto el plazo de solicitud. Ruz ha invitado a los interesados a participar en esta convocatoria, impulsada por la asociación portuguesa Odiana, que pretende "dar visibilidad al papel que realiza la economía social, construyendo territorios más resilientes, competitivos y sostenibles y mejorando el mundo rural y la creación de oportunidades para generaciones futuras".

El proyecto Agrosocial es una iniciativa pionera que busca impulsar el ecosistema de economía social en el sector agroalimentario de las regiones transfronterizas de Galicia, norte de Portugal, Alentejo, Algarve, Extremadura y Andalucía.

Con la participación de once socios clave de ambos países y bajo la coordinación de la Diputación de Córdoba, el proyecto se desarrollará hasta finales de 2026 con el objetivo de promover el relevo generacional en el mundo rural, transformar digitalmente cooperativas y empresas agroalimentarias, y abordar desafíos como el desempleo y la despoblación mediante soluciones sostenibles e inclusivas.

Dispone de una plataforma digital donde se pueden encontrar entre otros recursos, un buscador de subvenciones y ayudas, tres cursos de formación online, y tres planes integrales de impulso del ecosistema transfronterizo de economía social.

Asimismo, todavía se puede acceder al Test de Diagnóstico Digital que permitirá la realización del Cuadro de Mando Integral, una herramienta tecnológica gratuita que permitirá a las empresas de economía social agroalimentaria medir su nivel de digitalización y su impacto en sostenibilidad (huella de carbono y eficiencia hídrica).