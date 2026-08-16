La UE confirma que España ha activado el Mecanismo de Protección Civil para combatir el incendio de Riglos

Imagen de archivo del incendio de Riglos, Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE para combatir el incendio declarado en Riglos (Huesca), según ha anunciado en redes sociales la comisaria europea para la Gestión de Emergencias, Hajda Lahbib.

La comisaria ha confirmado que equipos de bomberos procedentes de Francia ya están en camino para combatir las llamas en un ejemplo de la "solidaridad inquebrantable de la UE durante una intensa temporada de incendios", reza su mensaje.

El Gobierno aragonés informó este pasado sábado de la activación del Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el Acuérdo de Málaga que permitía solicitar bomberos terrestres franceses para dar relevo a los medios españoles.

El incendio ha dejado más de 16.600 hectáreas afectadas según el último recuento, pero preocupa el flanco derecho, el que se dirige hacia el noreste, al entorno del Monte Oroel, en Jaca.

El operativo desplazado al incendio ha alcanzado este domingo la cifra histórica de un millar de efectivos, con la incorporación de un centenar de bomberos franceses y de entre 35 y 40 medios aéreos, después de que la última noche haya sido "más tranquila", con una humedad alta y poco viento, y el perímetro no haya aumentado mucho.