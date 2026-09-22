La Diputación de Córdoba y la Subdelegación refuerzan su cooperación para reparar los daños de las borrascas

Salvador Fuentes y Ana López Losilla, durante su encuentro. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, han mantenido este martes una reunión de trabajo para abordar la situación de las infraestructuras afectadas por los episodios de lluvias e inundaciones registrados en distintos municipios de la provincia, así como para avanzar en la ejecución de las actuaciones necesarias para su reparación.

Durante el encuentro, el máximo representante de la institución provincial ha sido informado de que la Diputación recibirá la cantidad de 11,8 millones de euros en concepto de ayudas destinadas a hacer frente a los daños ocasionados por estos episodios meteorológicos. Sobre esta cuantía, Fuentes ha expresado su satisfacción ya que "esta cantidad nos permitirá avanzar en la recuperación de las infraestructuras afectadas en los distintos municipios".

"Estamos demostrando cómo cuando convergen intereses comunes que afectan a la ciudadanía cordobesa y a nuestra provincia las distintas administraciones implicadas colaboramos con celeridad para dar respuesta a los problemas existentes. La colaboración entre administraciones es prioritaria para esta institución y así lo estamos demostrando", ha señalado Fuentes.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla, ha insistido en la importancia de la cooperación entre las distintas administraciones para que las ayudas lleguen a su destino y permitan recuperar las infraestructuras dañadas, poniendo de manifiesto la necesidad de mantener una coordinación permanente con la Diputación y los municipios afectados.

La reunión supone un nuevo paso en la coordinación institucional entre el Gobierno de España, la Diputación de Córdoba y las entidades locales, con el objetivo común de acelerar la recuperación de las zonas afectadas, garantizar la seguridad y funcionalidad de las infraestructuras y ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades de los municipios.

Ambas administraciones han coincidido en la conveniencia de mantener abierta esta vía de colaboración y coordinación técnica durante el desarrollo de las actuaciones, de manera que los recursos disponibles puedan traducirse en obras concretas de reparación y restitución de las infraestructuras afectadas.