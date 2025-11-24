La Diputación de Córdoba se suma al 25N y manifiesta su rechazo a la violencia ejercida contra las mujeres

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), en la foto de familia con motivo del Pleno extraordinario por el 25N. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba se ha sumado este lunes al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25N, con la celebración de un Pleno extraordinario en el que se ha dado lectura a un Manifiesto suscrito por las ocho diputaciones andaluzas, además de dar voz a la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres en cuya representación ha intervenido Patro Horcas.

Desde la plataforma se ha querido recordar a todas la víctimas al tiempo que se ha rendido homenaje "a las valientes que han roto con sus agresores". Esta violencia ha sido definida como "una lacra social y una violación a los Derechos Humanos".

Por otro lado, en la sesión plenaria extraordinaria el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha dado lectura al manifiesto que han elaborado las ocho diputaciones andaluzas de manera conjunta, cuando se cumple el 30 aniversario de la Declaración de Pekín durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.

En el texto, refrendado en la Diputación cordobesa por PP, PSOE e IU, pero no por Vox, se reconocen los avances logrados en España desde entonces, especialmente a nivel legislativo. Sin embargo, advierte de que "la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema estructural que requiere de un esfuerzo político y social para erradicarla" y establece entre los desafíos de futuro la necesidad de abordar "la violencia sexual, la violencia vicaria, la explotación, la trata y todas las formas de control y dominación que se ejercen sobre las mujeres".

Del mismo modo, dicho manifiesto pone este año el foco en la violencia digital en la juventud que "constituye uno de los retos más urgentes de nuestra sociedad". El texto añada que "a deriva negacionista no solo resulta alarmante, sino que constituye una amenaza grave: socava el consenso social e institucional sobre la violencia de género, desprotege a las víctimas, refuerza a los agresores y amenaza con una regresión de derechos que creíamos consolidados".

Fuentes ha leído los compromisos de las ocho diputaciones andaluzas, que se concretan en siete puntos entre los que se incluyen fortalecer la cobertura en el ámbito rural; continuar impulsando la cooperación institucional; facilitar una atención inclusiva e interseccional, que atienda de manera adecuada a mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, y velar por la aplicación efectiva de la legislación vigente en materia de igualdad y violencia de género.

Igualmente, se recoge velar por la aplicación efectiva de la legislación vigente en materia de igualdad y violencia de género; potenciar la educación en igualdad y sexual afectiva desde edades tempranas; visibilizar la manosfera y su influencia tóxica, con campañas que muestren sus mecanismos de captación y manipulación, dotando a profesionales y familias de herramientas para identificar, prevenir y contrarrestar sus efectos en adolescentes y jóvenes.

En el transcurso del pleno han intervenido, también, alumnos del Colegio Ferroviarios y se ha contado con el testimonio de una mujer víctima de violencia de género. El cierre del acto ha correspondido a la directora de la Cadena Ser Córdoba, Isabel Sánchez, tras cuya intervención se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo a las mujeres víctimas.