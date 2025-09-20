La Diputación de Córdoba tiende un puente entre los jóvenes cordobeses y Europa con la oficina Eurodesk

CÓRDOBA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes de la provincia de Córdoba cuentan con la Oficina Eurodesk de la Diputación Provincial para acercarse a Europa, en un contexto juvenil marcado por la "búsqueda de nuevas experiencias y oportunidades" en el ámbito internacional, "ya sea para formarse, conseguir una primera oportunidad laboral o desarrollarse profesionalmente".

Así lo ha indicado la institución provincial en una nota, en la que señala que este espacio, dependiente de la Delegación de Juventud y "único de sus características", adscrito al ámbito de una institución provincial, se presenta como "un pilar fundamental para obtener información y asesoramiento sobre cómo acceder a programas europeos de movilidad, de voluntariado, de formación y participación".

La delegada de Juventud de la Diputación, Sara Alguacil, ha subrayado la "importancia" de contar en la provincia de Córdoba con un recurso que "ofrece tanto a los jóvenes como a cualquier profesional que trabaje en el sector juvenil un servicio integral de información y orientación sobre oportunidades de aprendizaje y participación a nivel europeo".

"Somos la única Diputación de España que está reconocida como centro Eurodesk, algo que nos llena de satisfacción y orgullo porque hablamos de una Red que cumple 30 años de recorrido en España y que está integrada por muchísimos puntos locales distribuidos por comunidades autónomas, centros de información juvenil, ayuntamientos e instituciones de toda la geografía nacional", indica Alguacil.

La delegada provincial ha remarcado que, "en definitiva, tendemos un puente entre los jóvenes cordobeses y Europa, estamos en contacto directo con ellos dándoles información gratuita, fiable y actualizada sobre becas, ayudas, prácticas en instituciones europeas, actividades de participación, etc. Además, también estamos con las entidades, con los centros educativos y con los técnicos de Juventud de nuestros municipios organizando actividades informativas, campañas y aportándoles recursos".

La oficina Eurodesk de la Diputación es un espacio "de referencia" en materia de movilidad europea, información, asesoramiento y participación juvenil y uno de los 3.000 puntos de información juvenil que conforman una sólida red con presencia en 36 países europeos.

En España Eurodesk está coordinada por el Instituto de la Juventud (INJUVE) y en Córdoba presta sus servicios con el nombre de Europe Direct Córdoba, oficina adscrita a la Delegación de Juventud de la Diputación con sede en la calle Buen Pastor.

Desde allí, la Diputación se suma todos los años a la campaña Time to Move, que se desarrolla en centros educativos de la provincia, y a otras iniciativas europeas como Discover EU, Youth European Event o la Semana Europea de la Juventud. La red está integrada por profesionales formados que orientan a los jóvenes en función de sus intereses, recursos y su contexto.

La responsable del centro Eurodesk cordobés, Ángela Cruz, india que "en un mundo interconectado esta oficina es más necesaria que nunca porque no solo se informa a la juventud sino que también les proporciona herramientas para salir de su zona de confort y buscar nuevos horizontes". "Estamos ayudando a construir una Europa más participativa, abierta y solidaria donde la juventud sea el futuro pero también el presente y lo hacemos desde el trato personalizado y un enfoque práctico de nuestras actividades", señala.