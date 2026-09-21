La Diputación de Córdoba y la UCO desarrollan un proyecto para anticipar la evolución del agua de cuatro embalses

Salvador Fuentes (centro) y Manuel Torralbo (izda.), durante la firma del convenio. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba, a través de su Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa) y la Universidad de Córdoba (UCO), ha permitido la puesta en marcha de un proyecto de investigación dirigido a mejorar el conocimiento de las masas de agua embalsadas, así como el desarrollo de herramientas que permitan anticipar su evolución y optimizar los procesos de tratamiento de agua potable.

Así lo han destacado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, y el rector de la UCO, Manuel Torralbo, en la presentación del proyecto denominado 'Caracterización y modelización de las masas de agua embalsadas y optimización de los tratamientos en las ETAP de la provincia'.

Según ha explicado Fuentes, "la investigación se centrará en los embalses de Iznájar, Puente Nuevo, Sierra Boyera y Martín Gonzalo, donde se analizarán tanto las características de las cuencas que los alimentan como la dinámica interna de las masas de agua y su relación con los procesos desarrollados posteriormente en las ETAP".

No podemos olvidar, ha continuado, "que Emproacsa presta servicio a cerca de 370.000 usuarios, lo que nos lleva a buscar nuevas herramientas de conocimiento y predicción que permitan afrontar con mayor capacidad de anticipación la variabilidad de las condiciones hidrológicas y ambientales".

"Así, uno de los principales objetivos de la investigación será el de avanzar hacia una gestión más predictiva del agua, así como el desarrollo de modelos capaces de representar el funcionamiento de cada embalse y simular diferentes escenarios futuros, integrando información ambiental, hidrológica, físico-química y biológica", ha apostillado Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha hecho hincapié en que "a partir de estos resultados se podrán definir las estrategias operativas predictivas y se utilizarán herramientas como la inteligencia artificial y nuevas tecnologías de tratamiento". "Entre las tecnologías que se contemplan utilizar se encuentran la ultrafiltración, la nanofiltración, la ósmosis inversa parcial y los procesos de oxidación avanzada", ha apostillado

En definitiva, ha concluido Fuentes, "un año de colaboración, ampliable a cuatro, que nos permitirá atajar uno de nuestros grandes desafíos como es el agua. Y lo hacemos de la mano de la UCO y de la Escuela Politécnica de Bélmez, una herramienta esencial en este trabajo".

Por su parte, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha querido agradecer las numerosas vías de colaboración que se mantienen abiertas con la institución provincial, "un trabajo conjunto que, sin duda, redunda en la ciudadanía cordobesa".

FASES DE INVESTIGACIÓN

La investigación se estructura en tres grandes fases complementarias. Una primera, centrada en analizar las cuencas hidrográficas que alimentan los cuatro embalses objeto de estudio. Para ello se recopilará información ambiental, climática y cartográfica y se integrará en un sistema de información geográfica. Se delimitarán las cuencas y subcuencas, se analizarán las características del terreno y los usos del suelo y se estudiará el movimiento del agua y los principales cauces que llegan a los embalses.

La segunda fase estará dedicada a la caracterización de los propios embalses. Se establecerá una red de muestreo representativa y se realizarán mediciones 'in situ' y análisis de laboratorio. Se estudiará la distribución espacial y vertical del agua y se analizarán los procesos de estratificación, mezcla y circulación interna.

La tercera fase trasladará los resultados obtenidos al ámbito de la potabilización. En ella se recopilará información sobre el funcionamiento de las ETAP y se analizará la respuesta de los actuales procesos de tratamiento ante las diferentes condiciones del agua procedente de los embalses.