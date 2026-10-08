Diputación de Córdoba y UGT Andalucía tratan vías de colaboración para mejorar empleo, formación y seguridad laboral

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (izda.), en su encuentro con el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido este jueves una reunión de trabajo con el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, en la que han analizado la situación actual del mercado laboral de la provincia y abordado diferentes líneas de colaboración destinadas a mejorar las condiciones laborales, reforzar la formación y favorecer el desarrollo económico y social del territorio.

Uno de los principales asuntos tratados durante el encuentro ha sido la prevención de riesgos laborales y la preocupación por la siniestralidad laboral, tanto en Córdoba como en el conjunto de Andalucía. En este sentido, se ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en la cultura preventiva, reforzar la sensibilización y promover iniciativas que contribuyan a garantizar entornos de trabajo más seguros.

La formación vinculada a las necesidades reales del mercado laboral cordobés ha constituido otro de los ejes centrales de la reunión. Sobre esta cuestión, ambas partes han abordado la conveniencia de impulsar un diagnóstico de las necesidades formativas existentes en la provincia que permita identificar las competencias y perfiles profesionales más demandados por las empresas y los distintos sectores productivos.

En este sentido, el máximo representante de la institución provincial ha destacado que hay que "favorecer el diseño de actividades formativas ajustadas a la realidad económica y laboral de Córdoba, que contribuyan tanto a mejorar la cualificación de las personas trabajadoras como a ampliar sus oportunidades de empleo y adaptación a los cambios del mercado laboral".

Durante el encuentro también se han explorado posibles fórmulas de colaboración entre UGT y la Diputación de Córdoba para desarrollar proyectos que permitan acercar los recursos y servicios laborales al conjunto de la ciudadanía.

Entre las propuestas planteadas, Oskar Martín ha apuntado a "la posibilidad de impulsar una red de puntos de asesoramiento laboral en distintos municipios de la provincia, especialmente en las zonas rurales, con el propósito de facilitar el acceso de las personas trabajadoras a información, orientación y apoyo en materia de derechos laborales".

Fuentes se ha mostrado abierto a esta iniciativa que "permitiría acercar los servicios de asesoramiento a municipios donde el acceso a estos recursos puede resultar más limitado, contribuyendo a reducir desigualdades territoriales".