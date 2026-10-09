La Diputación de Córdoba y UPA desarrollarán acciones formativas para agricultores y ganaderos de la provincia

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (cuarto por la dcha), y el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno (quinto), en la firma del acuerdo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) han firmado un convenio de colaboración para "impulsar la formación y cualificación de agricultores y ganaderos de la provincia, con el objetivo de contribuir a un desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible del medio rural y mejorar la estabilidad de la renta agraria".

En estos términos se ha expresado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, junto al secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, ha rubricado el acuerdo que permitirá el desarrollo de siete acciones formativas centradas en la aplicación de productos fitosanitarios, la poda del olivar, la poda de cultivos alternativos y el uso de drones en agricultura.

Fuentes ha evidenciado que "esta formación busca mejorar la cualificación profesional de quienes trabajan en nuestro medio rural, ofreciéndoles un mayor número de herramientas y conocimientos a los cordobeses y cordobesas que hacen grande nuestra industria agroalimentaria".

"No podemos obviar los cambios que se están introduciendo en el sector, de ahí la necesidad de formarnos con el objetivo de mejorar nuestra productividad y hacer nuestros productos más competitivos frente a nuestros potenciales competidores", ha apostillado Fuentes.

El máximo responsable de la Diputación ha hecho referencia, además, a otro de los grandes retos del campo cordobés como es el relevo generacional, "de ahí que este convenio preste una especial atención tanto a nuestros jóvenes como al proceso de incorporación de la mujer en el sector agroalimentario".

Según Fuentes, "más de 100 personas de nuestra provincia podrán beneficiarse de estas acciones formativas con las que pretendemos aumentar la rentabilidad de un sector esencial para nuestra provincia, pero también facilitar el relevo generacional y la profesionalización de la industria agroalimentaria, presente en la casi totalidad de nuestros pueblos".

Por su parte, el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, ha puesto de manifiesto la importancia de mantener esta línea de trabajo conjunto para acercar a los profesionales agrarios una formación práctica y adaptada a las necesidades de sus explotaciones. Al respecto, ha asegurado que "son formaciones muy demandadas y necesarias para la capacitación de nuestros agricultores y para mejorar, en la medida de lo posible, su trabajo diario".

Para finalizar, Moreno ha señalado como "prioritario" mantener espacios de encuentro y formación para los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria, facilitar el acceso a conocimientos útiles para gestionar sus explotaciones y contribuir a que el campo siga siendo una opción profesional con futuro en la provincia.