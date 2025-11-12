La Diputación entregará el día 22 en una gala los Premios de Juventud a los ganadores de este año

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba celebrará el 22 de noviembre la gala en la que se entregarán los Premios de Juventud de la institución provincial a los ganadores de la convocatoria de este año, en la que se reconoce la trayectoria, el esfuerzo y el compromiso de jóvenes, asociaciones y entidades o instituciones públicas y privadas en distintos ámbitos de la sociedad.

La delegada de Juventud de la Diputación, Sara Alguacil, ha señalado que el objetivo de estos premios "es destacar la labor que han realizado los jóvenes o colectivos en el ámbito del asociacionismo, el compromiso social y el voluntariado, el emprendimiento juvenil, la cultura, la ciencia y la tecnología, el deporte, la inclusión, la igualdad y las diferentes capacidades".

La diputada provincial ha incidido en que "es importante dar visibilidad al trabajo que se realiza en todos estos ámbitos sociales, la implicación y la dedicación de un esfuerzo que muchas veces es invisible".

En esta convocatoria se han presentado más de 80 candidaturas y el Premio Juventud Diputación de Córdoba en el ámbito del Compromiso Social, Voluntariado y Asociacionismo ha recaído en la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil, un espacio que impulsa la participación activa de los jóvenes en la vida social, cultural y europea del municipio.

Por su parte, en la categoría de Igualdad, Diversidad Sexual y Género, el premio es para Alicia María Cosano, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, mientras que en el ámbito de Inclusión de Personas con Capacidades Diferentes, el premio se ha otorgado a la Asociación Cuenta Conmigo de Rute, colectivo que trabaja desde 2008 por la inclusión social, educativa y laboral de las personas con discapacidad y sus familias.

Los Premios Juventud se han concedido también, en la categoría Mejor Expediente Académico PAU, a Alfonso María Soldado Jiménez, joven del municipio de Cabra que ha obtenido una nota final de 13,925; el galardón en la categoría de Cultura ha sido para Clara Gómez, artista plástica, ilustradora y muralista cordobesa, cuya obra ha recorrido un camino de experimentación técnica y reflexión social, y el jurado ha decidido también que el Premio Juventud en Emprendimiento sea para Antonio Roldán Benítez, creador del restaurante Fonxos Street Food en Cabra.

En la gala también se entregará, igualmente, el premio en el ámbito de las Ciencias y la Tecnología, a Juan Luís López, graduado en Biología que ha realizado un trabajo de investigación sobre el cáncer, el metabolismo y la medicina preventiva, desarrollando hallazgos con gran potencial de aplicación clínica.

Por su lado, el galardón en la categoría de Deporte Joven es para Maya Alcaide, joven de 17 años, jugadora de parabádmiton, campeona de España en 2025 y broce en el Internacional de República Checa, que convive con espina bífida, pero que ha transformado cada desafío en fuerza y determinación y, por último, se concede un Premio Honorífico al Centro de Información Juvenil al CIJ de Puente Genil, que se ha consolidado como un modelo de buenas prácticas en políticas de juventud, ejemplo de gestión pública innovadora, participación real y cooperación europea.

Durante la gala, que se celebrará en el Salón de Actos del Palacio de la Merced el próximo 22 de noviembre a las 19,30 horas, se presentará el calendario de este año del Centro de Información Juvenil, se entregarán los premios y el acto estará amenizado con la actuación de Lalola & las de atrás.