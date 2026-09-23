La Diputación y la Universidad de Córdoba fallan los premios 'Leonor de Guzmán' y 'María Moliner' de la edición 2026

Jurado de los Premios 'Leonor de Guzmán' y 'María Moliner'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación y la Universidad de Córdoba (UCO), a través de la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán, han hecho público el fallo del jurado de dos de sus galardones más emblemáticos en materia de igualdad, el XXIX Premio Nacional de Ensayo 'Leonor de Guzmán' y el VI Premio de Innovación Docente y Buenas Prácticas 'María Moliner'.

Ambos reconocimientos, dotados con 2.000 euros cada uno, consolidan el compromiso de ambas instituciones con el fomento de la perspectiva de género, la investigación feminista y las buenas prácticas educativas en la sociedad actual. La delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, ha destacado "el altísimo nivel de las propuestas y la importancia de seguir respaldando económicamente estos certámenes".

La diputada ha incidido en que estos premios, "no son solo un reconocimiento al talento, sino una herramienta indispensable para dar visibilidad a la investigación con perspectiva de género y a la educación en valores en nuestros municipios". Además, Moreno ha reafirmado "el compromiso de la institución provincial con el "impulso del conocimiento y las buenas prácticas como los mejores aliados para construir una sociedad libre de violencia machista y verdaderamente igualitaria".

Para finalizar, la delegada de Igualdad de la Diputación ha enfatizado que "con la concesión de estos premios, la Cátedra Leonor de Guzmán reafirma su papel como motor de transformación social, impulsando el conocimiento científico y la educación en valores como pilares fundamentales para alcanzar una igualdad real y efectiva".

El jurado ha otorgado el XXIX Premio Nacional de Ensayo 'Leonor de Guzmán' a María Rosal Nadales por su obra titulada 'Las musas, el amor y las patatas bravas. Para una revisión del canon patriarcal'. Este prestigioso galardón tiene como objetivo distinguir aquellos trabajos de investigación científica que aporten de manera significativa al análisis y la divulgación del feminismo. La obra ganadora destaca por su rigor conceptual y su valiosa contribución a la deconstrucción de los roles tradicionales de género.

Por su parte, el VI Premio de Innovación Docente y Buenas Prácticas 'María Moliner' ha recaído en Gloria Serrano Valverde. Este galardón reconoce la creación de proyectos y materiales educativos orientados a promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación por razón de sexo y la erradicación de la violencia machista dentro del entorno docente. El jurado ha valorado especialmente el impacto pedagógico y la aplicabilidad práctica de su propuesta en las aulas.