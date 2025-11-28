Diputación y Universidad de Córdoba sellan acuerdos de colaboración por 206.500 euros para distintos programas conjuntos

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), y el rector de la UCO, Manuel Torralbo (tercero por la izda.), en el encuentro mantenido este viernes. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial y la Universidad de Córdoba (UCO) vuelven a poner de manifiesto su colaboración continua con la firma este viernes de varios acuerdos de colaboración por valor de 206.500 euros que garantizan el desarrollo de actividades en varias áreas. En concreto, se han suscrito los convenios que permiten el desarrollo de las actividades de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos, la Cátedra del Frío, EmprendeUCO y el programa de prácticas de Veterinaria en empresas.

El máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, que ha firmado los acuerdos junto al rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha subrayado que "para la Diputación es fundamental apostar por la transferencia de conocimiento desde la Universidad a la sociedad, fomentando que el talento joven se quede en nuestro territorio una vez concluida su etapa de formación".

"Apostamos por la preparación de nuestra juventud financiando sus prácticas en empresas y también apoyamos el emprendimiento y el autoempleo, porque sólo si ofrecemos oportunidades laborales evitaremos la temida despoblación de nuestros pueblos", ha manifestado.

Así, la Diputación de Córdoba destina 130.500 euros al programa EmprendeUCO, en colaboración con Fundecor, y 30.000 euros al programa de prácticas de alumnado de último curso de Veterinaria en empresas, instituciones, establecimientos y empleadores de la provincia con el fin de mejorar su cualificación y contribuir a mejorar la empleabilidad de los egresados.

De igual modo, el presidente provincial ha señalado que "colaboramos con iniciativas relacionadas con sectores económicos fundamentales en nuestra provincia como el del frío industrial, aportando 20.000 euros a la Cátedra del Frío, cuyo objetivo esencial es impulsar la innovación, la eficiencia térmica y la transferencia de información entre el sector agroalimentario y el del refrigeración y climatización".

En este sentido, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha apuntado que "este acuerdo permite seguir profundizando en las relaciones con el tejido productivo de Lucena, además de poner nuestros conocimientos en investigación y transferir al sector productivo las herramientas para que tengan la mejor tecnología".

Finalmente, la Diputación de Córdoba destina 26.000 euros a respaldar las actividades desarrolladas durante 2025 por la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos, entre las cuales está la exposición 'Creadores de conciencia', los espacios radiofónicos 'Córdoba, ciudad de encuentro y diálogo', el Seminario de Otoño de Estudios Árabes Contemporáneos y el Seminario de Periodismo en Zona de Conflicto Julio Anguita Parrado.