ExpoFare 2025 apuesta por la transformación de productos agroalimentarios, con apoyo de la Diputación de Córdoba

Fuente Palmera (Córdoba) acogerá del 23 al 25 del próximo octubre la IX edición de ExpoFare, la Feria de la Agricultura de Regadío del Valle del Guadalquivir, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba y que cambia de ubicación para instalarse en el Centro Polivalente del Polígono Industrial Chacón, donde se desarrollará dicho encuentro profesional, uno de los más importantes del sector en Andalucía y que este año presenta como novedad el espacio 'Agrifood Demo', destinado a los productos agroalimentarios de la agricultura de regadío.

En su presentación este viernes, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha hecho referencia a "un contexto en el que la cosecha de cítricos prevé una pérdida del 37%, lo que obliga a las administraciones a unir esfuerzos junto con los agricultores, en este caso los del Valle del Guadalquivir, para apostar por una industria agroalimentaria más competitiva, más sostenible y más rentable".

Romero ha adelantado que "una de las novedades más importantes en esta edición de la feria es la apuesta de la Diputación por la puesta en valor del producto cordobés a través de la marca 'Sabor a Córdoba', por lo que se va a contar con una zona denominada 'Agrifood', dedicada al producto final procedente de la agricultura de regadío".

Junto a ello, el también presidente del Instituto de Promoción y Desarrollo Económico (Iprodeco), ha añadido que "haremos un guiño al mundo de la gastronomía con un área dedicada a 'show cooking' en la que habrá demostraciones de chefs de la provincia que harán degustaciones de productos de esta comarca".

"Además de la innovación y la tecnología, en esta feria se va a tener una especial atención a la implicación de jóvenes y mujeres en el mundo de la agricultura, de forma que se favorezca su incorporación y se produzca la renovación generacional en el mundo agrario", ha concluido Romero.

Por su parte, el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, ha hecho hincapié en el hecho de que "alcanzamos una novena edición que pretendemos en la que pretendemos dar a conocer la vanguardia, las innovaciones y las últimas tendencias para la optimización de recursos hídricos para el campo y para el regadío".

El regidor ha añadido que "esta edición esperamos que sea la consolidación de la feria con la inauguración de un centro polivalente de más de 2.000 metros cuadrados, que creo que le va a dar un realce aún mayor a nuestro nuestro evento. Este año seguimos apostando por la comarca y por ello el municipio invitado será La Carlota".

Finalmente, Ruiz ha destacado "el papel de la mujer y de los jóvenes en la agricultura, por lo que se ha preparado una jornada técnica con un ciclo de conferencias en la que contaremos con la experiencia de autónomas, empresarias y cooperativas de la mano de mujeres".

PROGRAMA DE EXPOFARE

La feria se iniciará el jueves, día 23 de octubre, con la inauguración institucional, que tendrá lugar a las 11,00 horas, a la que seguirá la entrega de los Premios ExpoFare y la ponencia marco. Tras el almuerzo, ese mismo día está prevista a las 16,30 horas la conferencia sobre las 'Estrategias para el futuro del olivar: experiencias prácticas en la selección de variedades y formato para plantaciones.

La jornada del viernes 24 de octubre arranca a las 11,00 horas con una actividad organizada por Feragua y, ya por la tarde, a partir de las 16,30 horas, le seguirá otra organizada por Fademur, mientras que el día 25 de octubre, a partir de las 11,00 horas, tendrá lugar la presentación de innovaciones técnicas en los cultivos de cítricos.