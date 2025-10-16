Fuentes celebra la mejora de la circunvalación de Fuente Obejuna (Córdoba), que es "esencial para su desarrollo"

Foto de familia en la entrega de la obra de mejora de la circunvalación de Fuente Obejuna. - DIPUTACION DE CORDOBA

FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha trasladado hasta Fuente Obejuna para, acompañado por el responsable de Infraestructuras de la institución provincial, Andrés Lorite, y de la alcaldesa, Silvia Mellado, proceder a la entrega de la obra de mejora de la circunvalación de esta localidad, actuación que ha contado con un presupuesto de 3.420.104 euros y que es "esencial para garantizar el desarrollo futuro del municipio".

En relación con esta intervención, Salvador Fuentes ha afirmado que "supone la materialización del convenio firmado con Enresa y el Ayuntamiento de Fuente Obejuna para la mejora de esta infraestructura viaria, que permite conectar la N-432 con la A-447 y con la CO-7403 en la parte sur".

"La funcionalidad de esta vía viene dada por ser la carretera de acceso a distintas aldeas de este municipio, así como por permitir la entrada a las instalaciones de El Cabril, de ahí la necesaria intervención y puesta en valor de la misma", ha añadido Fuentes.

Para el máximo responsable de la institución provincial, "recuperar esta circunvalación es importante para la comarca del Guadiato, además de ser todo un ejemplo de colaboración leal y responsable, y de trasmitir confianza y gestión a la ciudadanía de nuestra provincia".

"Es importante --ha continuado-- por razones de seguridad, pero sobre todo de progreso porque su puesta en funcionamiento implica vertebrar el territorio, garantizando la comunicación y la viabilidad de proyectos".

Fuentes ha hecho hincapié en la peculiaridad de Fuente Obejuna, "un municipio con aldeas que necesitan servicios de calidad, de ahí la necesidad de contar con la implicación institucional. La colaboración con Enresa nos permite racionalizar la gestión y convertirnos en palanca transformadora, aportando soluciones inteligentes y de futuro".

"Esta obra tiene que ser transformadora para el territorio, para generar oportunidades de desarrollo y de progreso. Así, desde la Diputación plantearemos políticas complementarias que nos permitan mirar al futuro", ha apostillado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha concluido señalando "la necesidad de plantear infraestructuras vitales como esta circunvalación, además de aquellas otras vinculadas al agua y a la capacidad energética que contribuyan a la llegada de proyectos empresariales".

Por su parte, la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, ha manifestado su satisfacción por las obras de mejora de la circunvalación, "un proyecto que ha permitido la mejora del pavimento, la incorporación del carril bici y la rotonda que nos recibe con una escultura que hace homenaje a nuestra obra, 'Fuenteovejuna'".

Finalmente, la secretaria general de Enresa, Cristina Pérez-Prat, ha afirmado que "hoy evidenciamos la imagen gráfica y el testimonio de lo que es la primera parte de un proyecto exitoso, del que todos los presentes tenemos que sentirnos satisfechos".

DETALLES DE LA INTERVENCIÓN

La actuación, llevada a cabo por la UTE Alvac SA-Pavalco Obra Civil SL, ha permitido el aumento de la sección transversal de la vía para mejorar la seguridad de cruce, así como obtener una mayor homogeneidad en el trazado. Del mismo modo, se ha procedido al aumento de la capacidad portante de la estructura completa de la carretera para poder soportar el tráfico pesado existente.

Así, en cuanto a la sección transversal se ha aumentado la calzada hasta los 7,4 metros de anchura, un acerado en su margen derecha de 1,8 metros y un carril bici bidireccional en la margen izquierda de 2,5 metros.

El paquete de firme de la calzada y del citado carril bici ha sido continuo, constituyéndose con dos capas de 20 cm cada una de zahorra artificial y dos capas de mezcla bituminosa en caliente. Del mismo modo, se ha potenciado la percepción visual del carril bici mediante la extensión de una capa de slurry rojo y la separación de la calzada mediante elementos de caucho.

Para aumentar la seguridad, tanto de la circulación vehicular como del tránsito peatonal, se ha instalado a lo largo de toda la vía una línea de iluminación con farolas.