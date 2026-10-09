Fuentes destaca el éxito de Indudef, que sitúa a Córdoba como "referente de la industria de la defensa"

El Rey Felipe VI y el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en Indudef. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado este viernes en la tercera y última jornada del Congreso Indudef: Industria, Talento y Defensa, encuentro que ha contado con la visita del Rey Felipe VI; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, entre otras autoridades, donde ha destacado el éxito del evento, que sitúa a Córdoba como "referente de la industria de la defensa y la logística".

El máximo representante de la institución provincial, que ha mostrado el estand de la Diputación al Rey Felipe VI, ha resaltado que "contamos con la formación profesional, con grados superiores, con la Universidad y, sobre todo, con empresas que hemos detectado que pueden adaptarse a los requerimientos que tiene la base militar y todo lo que es el mundo de la defensa".

En este sentido, Fuentes ha recalcado que "tenemos detectadas 47 empresas en la provincia de Córdoba que de inmediato pueden, perfectamente, entrar en cualquier concurso para trabajar en el mundo de la defensa, un mundo cada vez más necesario y cada vez más importante".

A partir de ahí, ha añadido, "hemos localizado 42 entidades de conocimiento de la Universidad de Córdoba, tanto públicas como privadas. Se trata de grupos de investigación o de innovación que están desarrollando ya métodos de investigación aplicables a esos procedimientos".

En definitiva, ha concluido Fuentes, "Córdoba está perfectamente preparada, estamos ante una revolución industrial y tenemos que aprovechar. Aquí hay cientos de jóvenes que ven su futuro en su tierra con un empleo de calidad haciendo lo que les gusta, que es todo lo que tiene que ver con la mecánica, la robótica y la logística. Córdoba está preparada para asumir su responsabilidad en el mundo de la industria y de la defensa en Europa".

ESTAND DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA EN INDUDEF

En el ámbito de la Formación Profesional y Simulación en Realidad Virtual, el estand de la Diputación ha contado con el IES Luis de Góngora que ha presentado una propuesta sobre implementación de gafas 3D que reproducen y simulan el funcionamiento y la operativa de un almacén en la vida real. Además, el IES Luis de Góngora ha presentado su Ciclo Formativo de Grado Superior en Transporte y Logística.

También ha participado el IES Tablero que ha mostrado algunas metodologías avanzadas destacando el uso de dispositivos y gafas 3D para la simulación interactiva y el aprendizaje operativo de la gestión de almacenes modernos.

En el ámbito de Emergencias, Drones y Robótica Agrícola, el IES Galileo Galilei ha expuesto sus líneas de desarrollo orientadas al soporte de cuerpos de intervención y a la mecanización del trabajo de campo. En el ámbito empresarial ha estado presente Genac (Grupo Keater), una empresa de Lucena que fabrica agua mediante tecnología atmosférica procesando la humedad ambiental a través de mecanismos de condensación del aire. También ha contado con un espacio Flamingo --startup enmarcada en el sector de la biomedicina--, el Imibic, Campus Córdoba y la empresa Rovimática.