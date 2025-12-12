Fuentes destaca la importancia de la figura de Averroes "para Córdoba y para el mundo entero"

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en la presentación de las actividades dedicadas a Averroes. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado durante este viernes en la presentación del programa de actividades y el logo del 'Año Averroes', así como a la firma del Memorando de colaboración para la realización del proyecto 'Actos conmemorativos del nacimiento de Averroes', donde ha destacado su importancia "no solo para nuestra ciudad sino para el mundo entero".

En este contexto, Fuentes ha señalado la importancia de todas las instituciones presentes "en un acto que supone recordar a Averroes nueve siglos después, cumpliendo así con una deuda histórica. Y lo hacemos desde el compromiso de la colaboración y la cooperación con el objetivo de que sea un éxito".

"Ponemos en marcha hoy un año importante que supondrá el reconocimiento a una de las figuras más destacadas de esta ciudad y su cultura, y lo hacemos con una amplia propuesta de acciones que pondrá en valor el peso de este personaje en el transcurrir de la historia", ha matizado Fuentes.

Para el máximo responsable de la institución provincial, "con esta iniciativa recordamos la importancia de una figura como Averroes, no solo para nuestra ciudad sino para el mundo entero, y lo hacemos en un momento en el que sus pensamientos tienen más peso que nunca".

Fuentes se ha referido a Averroes como "un trabajador incansable del que se dice que sólo dejó de trabajar el día de su boda y el día de la muerte de su padre. Víctima de la intolerancia, fue acusado de hereje y desterrado a Cabra y a Lucena".

"El analizar y repasar el pensamiento de este ilustre nos hará sin duda mejores personas, y nos permitirá analizar la actualidad como una sociedad madura y coherente", ha concluido Fuentes.

Entre las acciones propuestas se prevé la celebración del Congreso Internacional 'Averroes Universe: Averroes and His Time', con participación de especialistas en filosofía, ciencias, cultura árabe y estudios medievales, así como un ciclo de conferencias divulgativas, orientadas a acercar la figura de Averroes al público general.

Del mismo modo, se celebrará la exposición 'Universo Averroes: Averroes y su tiempo' que incluirá piezas arqueológicas, reproducciones y copias de manuscritos y material didáctico y audiovisual. A todo ello se sumarán ciclos de cine, conciertos y recitales.