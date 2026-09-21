Fuentes destaca que Intercaza atrajo a 19.587 visitantes en torno a una actividad que genera mucho empleo en Córdoba

Fuentes (centro) conversa en Intercaza con agentes de Medio Ambiente de la Junta. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha destacado este lunes que la 27 edición de Intercaza, que concluyó este pasado domingo, ha congregado a 19.587 visitanes, "que responden a un abanico de oportunidades de empleo, de fijación de población al territorio, de economía y de actividades" vinculadas a la actividad cinegética "que son muy interesantes", en cuanto "al ocio, al turismo, a la actividad deportiva de la caza, de la pesca, de la gastronomía y de las tradiciones que hemos recuperado".

En este sentido y en rueda de prensa, Fuentes, quien ha detallado que "el viernes hubo 3.870 visitas, el sábado 9.850 y el domingo 5.867", ha resaltado, en cuanto a las fechas de celebración de esta feria especializada, que la Diputación ha hecho "una cosa muy importante, que es corregir el calendario", para que tuviera lugra "en el tiempo de la temporada, no en junio, y a las pruebas me estoy remitiendo", respecto a la atracción de visitantes.

Además, el presidente de la Diputación ha subrayado que Intercaza ha permitido "aflorar una serie de oficios tradicionales que están en los pueblos", con profesionales y artesanos "que no se quieren ir de sus pueblos", destacando que estas actividades "acaparan mucho turismo de toda Europa".

Junto a ello, Fuentes ha señalado que la caza "es un sector que tecnológicamente está muy avanzado, que tiene mucho futuro", aunque ha considerado que "lo más importante de esta feria ha sido" el que se ha mostrado "a través de una magnífica vitrina, que es el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, porque esta feria no se puede hacer en carpas", debido a que "viene gente de mucho prestigio, muy cualificada" y también de "revistas y de televisiones especializadas de medio mundo".

Por otro lado, ha destacado el papel de las fuerzas de seguridad en la conservación del territorio, en concreto del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, y de los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, lo cual se ha reflejado en Intercaza.

El presidente de la Diputación ha incidido en que la feria ha puesto de manifiesto que, "además de fijar la población" al territorio, "y todas esas actividades económicas que conlleva", la caza "también hace una labor de conservación en la naturaleza impresionante", destacando que "se está aflorando la realidad de los pueblos", en cuanto a la vinculación de sus economías con la actividad cinegética, que genera "empleo" y "oportunidades".

El presidente de la institución provincial ha enfatizado que "hay el doble de asociaciones de caza y pesca que pueblos" en la provincia, lo que evidencia la importancia de estas actividades en el territorio, y además "esa actividad de ocio en el medio natural se está compatibilizando el turismo" de modo general, de forma que "la familia viene a compartir ese fin de semana o esa semana", no lo hace "solo para los tiempos de caza", sino que visitan "ese pueblo, la taberna de turno, el castillo de turno" etécetera.

De hecho, ha recordado como, durante la participación de la Diputación en la Feria de Turismo de Berlín, le sorprendió que "había, sobre todo americanos y alemanes que venían, con mucho poder adquisitivo, una semana a Adamuz y a sitios paisajísticos", pues "tenemos tres parques naturales, a hacer fotos de lo que es la fauna de esos parques".