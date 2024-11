Fuentes plantea a la CHG un "comité técnico" que asegure el inicio de obras de la conexión Colada-Sierra Boyera en 2025

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha propuesto este miércoles al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, la constitución inmediata de un "comité técnico" conjunto con el fin de asegurar que comenzarán "en 2025 las obras" de conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, que ya ha adjudicado la Junta de Andalucía a la empresa cordobesa Jicar por 9,3 millones de euros.

Así lo ha anunciado Fuentes en una comparecencia previa al Pleno de la Diputación y reaccionando de esta forma a las declaraciones que ha hecho Moraleda a Radio Córdoba-Cadena SER, explicando que la CHG le ha remitido a la Diputación un requerimiento para que "subsane o aclare las deficiencias encontradas por el organismo de cuenca, tanto en la solicitud, como en la documentación presentada", respecto a la concesión de los caudales vinculados al citado proyecto de conexión, ya que, "si la solicitud de la Diputación excede del Plan Hidrológico, tendremos que denegar la concesión y las obras asociadas a ella".

Ante esto, Fuentes ha recordado que "este proyecto se sabía, porque lo planteó el Gobierno de los socialistas desde 2007", y que "se paralizó hasta que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), retomó "el proyecto en 2022", y "ahora, cuando ya está adjudicada la obra, después de no haber planteado ninguna alegación en el periodo" previsto para ello, "resulta que recibimos un requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadiana".

En relación con ello, según ha asegurado Fuentes, "en diez días vamos a dar cumplida cuenta", considerando que "todas las observaciones que se han hecho son subsanables, y yo lo que le pido a la Confederación es que no tarde 18 meses en contestar, porque los 27 pueblos de la zona Norte" de la provincia que necesitan la citada conexión para tener garantizado el suministro de agua potable "no pueden esperar 18 meses".

Por eso, el presidente le planteará a Moraleda "que se reúna un comité técnico", integrado por técnicos de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) y de la propia Confederación del Guadiana, "para ver, atajar y subsanar todas las observaciones que hace este requerimiento", de manera que, "con la subsanación que nosotros planteemos" a la CHG, lo cual ocurrirá "la semana que viene", pues "nos demos de plazo hasta el 31 de diciembre para resolver este requerimiento, de tal forma que la obra se inicie en el año 2025".

Ello es necesario, según ha subrayado, "porque el Norte no puede esperar más tiempo y no podemos provocar la situación de angustia, de abandono y de falta de previsión que sufrieron los vecinos" de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, cuando durante un año no tuvieron agua potable en sus grifos y la recibían en camiones cisterna.

Por eso y en respuesta al presidente de la Confederación del Guadiana, Fuentes ha afirmado que "la semana que viene se dará cumplida respuesta a todas las observaciones que se plantean en este requerimiento", y "vamos a intentar convocar una comisión mixta entre los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de Aguas de Córdoba y también, por qué no, de la Junta de Andalucía, para subsanar de inmediato las observaciones" recogidas en el citado requerimiento, para que así "tengamos cumplida respuesta de esa resolución en el año 2024, y en 2025 se pueden iniciar las obras de la conexión La Colada-Sierra-Boyera sin más demora".

Para el presidente de la Diputación, lo importante en es que, desde la institución provincial siguen "teniendo la mano" y actuando "de la mano de los técnicos", porque "tenemos que resolver esto este año", de forma que "en el año 2025, en enero, tienen que iniciarse las obras" de dicha conexión definitiva, porque "el agua que tenemos ahora mismo, con lo que ha caído, es para dos años o dos años y medio", y en ese plazo "tenemos que tener resuelto el segundo o tercer pantano del que vamos a suministrar agua para toda la zona Norte, porque tenemos encomendada" la actuación "y la vamos a hacer, pese a quien pese".

De hecho, según ha subrayado, "vamos a resolver el problema estructural que tiene la zona Norte, como también lo tiene la zona Sur", en cuanto al suministro de agua potable, razón por la que "también se van a aprobar ya, de forma definitiva, los 27.572.199 euros previstos en el Plan de Inversiones Hidrológicas de la Provincia de Córdoba. Se van a poner ya en carga, con la Diputación y Emproacsa, para que se inicien de inmediato todas las actuaciones que llevamos tramitando de hace ya dos meses".

A este respecto, Fuentes ha querido agradecer a todos los grupos políticos presentes en el Pleno "el compromiso de la unanimidad" para aprobar, como así ha ocurrido, por un lado, 77 expedientes de expropiación forzosa de terrenos para, precisamente, hacer posible la ejecución de la conexión definitiva entre La Colada y Sierra Boyera, y por otro lado también el citado "Plan Hidrológico de la Diputación, que va a suponer una inyección inmediata de 27,5 millones para obras hidráulicas" diversas.

Entre ellas, ha citado "la reposición de tuberías, actuaciones en depósitos municipales, actuaciones en materia de depuración, de saneamiento. En definitiva vamos a hacer lo que nunca se ha hecho", para así "preparar a este territorio, tanto para la sequía, que va a ser más frecuentes y muy intensas, como también para las posibles inundaciones que puedan surgir como consecuencia" de fenómenos meteorológicos extremos.