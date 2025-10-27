Junta y Diputación entregan en Fuente Obejuna (Córdoba) los diplomas del curso de capacitación digital 'Eres Capaz'

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación, Sara Alguacil, en la entrega de diplomas de 'Eres Capaz.' - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, han participado este lunes en Fuente Obejuna en la clausura y entrega de diplomas de uno de los primeros cursos de capacitación digital del programa 'Eres Capaz', impulsado por el Gobierno andaluz y la institución provincial.

Según ha indicado la Junta en una nota, los talleres realizados en Montoro, Pozoblanco, Luque, Espejo, Cañete de las Torres, Castro del Río, Carcabuey, Hinojosa del Duque y Fuente Obejuna han concluido este lunes con una jornada de convivencia, celebrada en este último municipio, en la que los participantes han recibido diplomas acreditativos de la formación recibida.

El programa 'Eres capaz' se dirige especialmente a mayores de 65 años, mujeres, personas desempleadas y jóvenes, con el fin de mejorar su capacidad para desenvolverse en la era digital y abrir oportunidades laborales y empresariales que les hagan competitivos y evite que tengan que marcharse para labrarse un futuro.

Cuenta con una inversión de más de 1,5 millones de euros --de los que la Consejería aporta 1.274.192 euros y la Diputación 246.580 euros-- para llegar a unos 5.500 cordobeses residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes.

En el caso de los mayores de estos nueve municipios de la zona norte, la formación se ha centrado en el manejo de aplicaciones informáticas para tareas cotidianas como realizar trámites bancarios, pedir citas médicas o relacionarse con la administración electrónica, utilidades de las nuevas tecnologías que les facilita la vida al evitar desplazamientos innecesarios y agilizar tareas.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que ha felicitado a los 177 vecinos de nueve municipios de la zona norte de la provincia que han completado los cursos de capacitación digital, ha señalado que "hoy existe un espacio virtual junto al espacio físico y ni la edad ni el lugar de residencia pueden limitar el acceso a ambos en igualdad de condiciones".

"El conocimiento de las aplicaciones y programas informáticos es absolutamente imprescindible para llegar a servicios sanitarios, comunicarse con las administraciones y acceder a productos culturales o informativos que están a su disposición y por el hecho de tener una edad o vivir en un pueblo no tienen que renunciar a ellos", ha subrayado el consejero.

Además, ha destacado que los participantes en estos cursos han sido mayoritariamente mujeres "que ahora explicarán en su casa cómo utilizar las aplicaciones bancarias, cómo evitar ciberataques, cómo relacionarse con la sanidad pública o cualquier administración sin tener que moverse de su pueblo".

Por su parte, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación, Sara Alguacil, ha destacado que el objetivo de esta formación ha sido "capacitar en materias digitales a toda la ciudadanía", pues es "facilitarle la posibilidad de fijar a esa población al territorio".

Alguacil ha explicado que con estos cursos "se ha ofrecido el conocimiento de herramientas que se utilizan en el día a día para que nuestros mayores puedan hacer trámites con la administración pública, con la seguridad social, con los bancos o incluso acercar la inteligencia artificial o la robótica a los más pequeños" .

Para Alguacil, este programa formativo "es una manera de acercarles esa tecnología, de que les pierdan el miedo y que al final tengan el acceso a la tecnología de la misma manera que se tendría en una gran ciudad" .

24 CURSOS

En total, el programa 'Eres Capaz' prevé celebrar 24 cursos con contenidos que van desde ofimática general, uso de móviles para comprar por internet y gestiones bancarias o sanitarias hasta las plataformas digitales de búsqueda de empleo, marketing digital y comercio electrónico para emprendedores locales, ciberseguridad, Inteligencia Artificial para la creación de contenidos, robótica o Big Data. En toda Andalucía, la Junta y las ocho diputaciones provinciales invertirán más de diez millones de los fondos europeos Next Generation para formar a 30.000 andaluces del medio rural.

"Queremos que llegue hasta el último rincón, a los municipios y, en el caso de Fuente Obejuna, a sus múltiples aldeas", ha incidido el consejero, quien ha puesto en valor la colaboración entre administraciones en este programa, desde la UE con la aportación de fondos a la "imprescindible" labor de las instituciones provinciales, los ayuntamientos y diversas consejerías de la Junta, como en este caso la de Inclusión Social al poner a disposición del programa los Centros de Participación Activa.

ESTRATEGIA FRENTE AL DESAFÍO DEMOGRÁFICO

La era digital permite a muchos profesionales teletrabajar o a cualquier empresario vender su producto a cualquier parte del mundo, una oportunidad para que el medio rural atraiga a nuevos habitantes, uno de los objetivos de la primera Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía con el fin de lograr un reparto más equilibrado de la población en el territorio y alcanzar los diez millones de habitantes en 2050. Actualmente más del 50% de los andaluces vive en 30 ciudades, el 4% del territorio, mientras casi la mitad de los 785 municipios pierden población, una media de 7.500 vecinos al año.

La estrategia, impulsada por la Consejería pero que implica a todo la Junta, es una hoja de ruta con medidas transversales a partir de un análisis que ha identificado 480 municipios con mayor o menor riesgo de despoblación para una actuación preferente. En Córdoba se han identificado siete municipios de prioridad alta (entre ellos Fuente Obejuna), 21 de prioridad media (como Espejo, Luque o Hinojosa del Duque) y 22 de prioridad baja (como Cañete de las Torres o Montoro).

Para dar a conocer los servicios y oportunidades que ofrecen estos 480 municipios la Junta ha puesto en marcha el portal 'vivemasandalucia.es' y la campaña 'El pueblo de tu vida', desde la convicción de que la Andalucía rural no es un problema sino una oportunidad que ofrece vivienda a precio asequible, colegios con una ratio de alumnos por profesor ideal o centros sanitarios sin listas de espera, además de una gran calidad de vida.