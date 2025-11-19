El Pleno de Diputación de Córdoba aprueba una partida de 200.000 euros para una pasarela peatonal anexa a la CO-3314

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, ha aprobado este miércoles con la unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE, IU y Vox) destinar 200.000 euros a sufragar los gastos derivados de la creación de una pasarela peatonal anexa a la carretera CO-3314 que conectará Trassierra con la zona de las Ermitas, en Córdoba capital. Para ello, el Pleno ha aprobado de forma provisional el proyecto de ejecución y la relación de bienes y derechos afectados por la obra.

En declaraciones a los periodistas previas al Pleno, el portavoz del equipo de gobierno de la institución provincial, Antonio Martín (PP), ha destacado que "se trata de una actuación muy demandada que va a mejorar la seguridad vial en un tramo de alto tránsito y en un entorno de especial interés natural muy cercano a la capital".

"Con esta obra se ordenará el espacio entre el final de la Cuesta del Reventón y la fuente de las Ermitas, en el que se reducirá el riesgo de accidentes y se atenderá una necesidad real de los usuarios de la vía que cuenta con un elevado tráfico tanto de senderistas como de vehículos, especialmente en periodos vacacionales, de forma que van a contar con mayor seguridad y comodidad", ha subrayado.

En relación a la nueva pasarela, Martín ha explicado que "se va a construir con estructura de acero y elementos de madera para el pavimento y la barandilla, con una longitud de 280 metros lineales y una anchura de dos metros. Con ello, se va a eliminar conflictos entre los diferentes usuarios y se va a reducir en mucho el riesgo de atropellos y accidentes".

Por otro lado, el portavoz del equipo de gobierno de la institución provincial ha indicado que "se ha aprobado un convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Montalbán para la gestión del punto limpio municipal a través de esta administración provincial". Un acuerdo, aprobado por unanimidad, del que Martín ha destacado que "permitirá que el municipio cuente con un servicio profesionalizado, estable y adaptado a sus necesidades, reforzando la calidad de la gestión ambiental y dando respuesta a una demanda importante del Ayuntamiento".

Por otra parte, Martín ha hecho hincapié en "la aprobación provisional del Programa Provincial Específico de Alumbrado Navideño para municipios menores de 5.000 habitantes, un programa pionero que va a servir para ayudar a los ayuntamientos a sufragar los gastos de iluminación y decoración navideña, dinamizando el comercio local y reforzando la identidad de nuestros municipios en unas fechas tan especiales. Una muestra más del compromiso real de este Gobierno con el municipalismo", a la que se ha dado luz verde con el voto favorable de todos los grupos.

Del mismo modo, ha explicado que el Pleno ha "abordado la aprobación provisional del Programa Provincial para gastos derivados de los Planes Municipales contra el Virus del Nilo, dotado con casi 500.000 euros, con lo que se refuerza la coordinación con la Junta de Andalucía y con los municipios para mejorar la vigilancia y el control del mosquito transmisor, especialmente en los once municipios que presentan un riesgo alto", una proposición aprobada también por unanimidad.

También en la sesión ordinaria del mes de noviembre, el Pleno de la Corporación provincial ha acordado la modificación de crédito para el Ayuntamiento de El Viso, destinada al convenio para el Auto Sacramental de Reyes Magos, con una cuantía de 50.000 euros.

A este respecto, Martín ha apostillado que "se trata de un evento con gran impacto cultural y turístico, que se celebra cada cuatro años, con el que se fomenta la participación, la identidad local y la dinamización de la comarca, con lo que creemos necesario apostar por este tipo de proyectos que impulsan la promoción turística y el desarrollo territorial".