El Pleno de la Diputación de Córdoba da luz verde a destinar 2,4 millones a obras de mantenimiento en centros educativos

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre, ha dado luz verde este miércoles, con el voto a favor de PP y Vox y la abstención de PSOE e IU, a una modificación de crédito que contempla, entre otros programas de inversión, una partida de 2,4 millones de euros para llevar a cabo actuaciones de mantenimiento y conservación en los centros educativos de toda la provincia.

En declaraciones a los periodistas previas al Pleno, el máximo representante de la institución, Salvador Fuentes, ha explicado que "son 2,4 millones para ayudar a todos los ayuntamientos, 30.000 euros lineales desde ahora hasta el 6 de abril para hacer obras necesarias en los colegios; hablamos de obras como reparaciones de cubiertas y cornisas, ventanas, aseos, muros de contención, instalaciones de gas, ascensores, pistas deportivas, rehabilitación de la estructura y cerramientos", entre otros.

"Son actuaciones urgentes y necesarias que, en caso de ser muy invasivas, se harán aprovechando periodos como la Navidad o Semana Santa. Hablamos de 30.000 euros para cada ayuntamiento para reforzar sus propias actuaciones, porque los colegios son parte del alma y la vida de los municipios", ha insistido Fuentes, recalcando que "todos los ayuntamientos, sin excepción, recibirán" dicha ayuda.

La modificación de crédito aprobada este miércoles por el Pleno recoge, además, otros programas que ha desgranado la delegada de Hacienda, Ana Rosa Ruz, como, por ejemplo, "una subvención para el Banco de Alimentos Medina Azahara, convenios con clubes deportivos que han subido de categoría y convenios con ayuntamientos".

De igual modo, ha continuado Ruz, "se incrementan en 500.000 euros las ayudas al patrimonio cofrade, pasando de 750.000 a 1,2 millones de euros para la conservación y puesta en valor del patrimonio de cofradías y hermandades, y se suplementan con 200.000 euros las ayudas para obras de accesibilidad en viviendas de personas mayores y colectivos vulnerables, pasando de 100.000 a 300.000 euros".

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

Por otro lado, el Pleno ha aprobado dos declaraciones institucionales con el respaldo de todos los grupos políticos. La primera de ellas sirve para mostrar su apoyo a las cooperativas agroalimentarias de Andalucía en la defensa de la máxima calidad en la producción de porcino ibérico, una cuestión en la que vienen trabajando desde hace años la DOP Jabugo de Huelva y la DOP Los Pedroches de Córdoba, y otra de apoyo a las personas ostomizadas, coincidiendo con la celebración el próximo 4 de octubre del Día Mundial de las Personas Ostomizadas.

Con la primera declaración el Pleno muestra su respaldo a las reivindicaciones de las cooperativas agroalimentarias andaluzas del sector ibérico, en especial la DOP Los Pedroches, y se insta al Ministerio de Agricultura a reconsiderar su decisión y a dar marcha atrás en la modificación aprobada del pliego de condiciones de la DOP Guijuelo.

En lo que respecta a la declaración sobre pacientes ostomizados, la Diputación se compromete a promover campañas de sensibilización en centros y medios de comunicación, apoyar la implantación de servicios especializados en los municipios de la provincia, fomentar la inclusión de las personas ostomizadas en todos los ámbitos de la vida y colaborar con asociaciones de pacientes para impulsar políticas públicas conforme a sus necesidades.