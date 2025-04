El presidente de la Diputación de Córdoba dice que feria y Semana Santa generan el 40% de los ingresos de un pueblo

CÓRDOBA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha destacado este lunes, al hacer balance de la Semana Santa en la provincia, que se trata de "una fiesta religiosa, de fe, de familia y de pueblo" que, gracias al "esfuerzo" de los ayuntamientos y los cofrades, tiene una "repercusión económica que muchas veces nos negamos a reconocer, porque ahora mismo estamos hablando de que el 20 o el 40% de los ingresos de un pueblo o de una ciudad dependen de la feria y de la Semana Santa".

De hecho, según ha señalado Fuentes durante la presentación del cartel de la XXXIX Cata del Vino Montila-Moriles, "detrás de esa festividad religiosa hay una repercusión económica incalculable", pues "los niveles de ocupación, y lo está diciendo el sector, van en torno al 80%" y, por ello, ha querido "felicitar públicamente el esfuerzo que se ha hecho por parte de los ayuntamientos y desde el mundo cofrade".

Por eso, según ha insistido, "hay que reconocer el esfuerzo cofrade, que lo hace de forma desinteresada, por fe, por devoción, pero que repercute económicamente de manera muy importante en todos los ayuntamientos y en todo lo que es nuestra comunidad autónoma, que tiene una forma de entender la Semana Santa muy especial. De ahí los niveles de ocupación que estamos teniendo".

En cuanto a las repercusiones económicas que tiene el que haya cofradías que no puedan sacar sus pasos a la calle por las inclemencias meteorológicas, Fuentes ha argumentado que "no lo mismo que esté la burriquita en la calle a que no esté en la calle, y eso lo sabe perfectamente el sector", de modo que "hay que decir mucho y bien del mundo cofrade, mucho y bien de todos los ayuntamientos".

Es más, a juicio del presidente de la Diputación, "los ayuntamientos han crecido en calidad y en cantidad a la hora de proyectar al mundo entero cuál son sus peculiaridades" en el marco de la Semana Santa, porque "no es lo mismo" estar en "Pozoblanco, Moriles, Montoro, Puente Genil o Baena", entre otros muchos municipios cordobeses, porque representan "formas de expresión distintas de entender la Semana Santa".

En cualquier caso y en opinión de Fuentes, "hemos conseguido, entre todos, en esa coordinación de la proyección en Fitur y al mundo entero de lo que es la Semana Santa en la provincia de Córdoba", el que se sepa que "es muy distinta a la de otras provincias, que son más uniformes", ya que "aquí tienes los rostrillos de Puente Genil, los coliblancos y los colinegros de Baena o los romanos de Montoro", es decir, Córdoba "tiene especificidades que no tienen otras provincias".

En consecuencia, "si miramos lo que son las respuestas de los ayuntamientos o lo que es el mundo cofrade y lo que ha sido nuestra Semana Santa, nos tenemos que sentir muy satisfechos de nuestro mundo cofrade, de nuestros ayuntamientos y muy especialmente también de nuestra hostelería, porque hemos sabido proyectar una imagen muy diferente y muy peculiar de provincia a la hora de la Semana Santa".

Así, "en términos económicos", esta "gran fiesta religiosa", además de suponer "una oportunidad de devoción y de fe muy particular", también "presta un servicio económico y de empleo incalculable, y a las pruebas me remito, y eso no es hablar de colores políticos, eso es hablar de sentido común y de empleo".