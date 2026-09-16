El programa 'Tierra de Mujeres', impulsado por Diputación de Córdoba, vuelve para celebrar el Día de la Mujer Rural

La delegada de Igualdad en la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, presenta 'Tierra de Mujeres'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra el 15 de octubre, la Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, vuelve a poner en marcha una nueva edición del programa cultural 'Tierra de Mujeres', actuaciones artísticas y talleres que llevarán el arte y la cultura al ámbito rural "para visibilizar, reconocer y poner en valor el papel de las mujeres rurales".

Así lo ha explicado en rueda de prensa la delegada de Igualdad en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien ha señalado que "teatro para todos los públicos, música y talleres conforman una programación cuyo hilo conductor es la igualdad entre hombres y mujeres. En esta edición hemos programado 65 actuaciones artísticas distribuidas en diferentes disciplinas, como artes escénicas, teatro infantil, calle y música, que se llevarán a cabo en 65 municipios de la provincia".

Moreno, que ha recordado "el importante papel de las mujeres en la prosperidad y la inclusión social de las zonas rurales", ha hecho hincapié en que "hay que reclamar medidas que faciliten su incorporación al mercado laboral, la creación de nuevas oportunidades y su participación en la toma de decisiones".

"En Andalucía, el 98% de la comunidad autónoma corresponde a municipios rurales donde reside el 60% de la población andaluza. En ellos viven alrededor de 1.850.000 mujeres que representan el 49,8% de la población rural. A pesar de su papel fundamental, el medio rural sigue afrontando retos como el envejecimiento, la masculinización y el éxodo rural femenino", ha manifestado la responsable de Igualdad.

Ante esta situación, ha apuntado Moreno, "es necesario seguir impulsando políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades, el empleo, emprendimiento y la participación de las mujeres en la vida económica, social y política de nuestros pueblos".

PROGRAMACIÓN

Dentro de las artes escénicas, la programación prevista contempla la actuación de la compañía (cía) A Rajatabla Teatro con la obra '3 de 40', una comedia dramática en la que sus tres protagonistas pasan por multitud de estados anímicos; la cía Producciones Abrazadas-Territorio Violeta, que pondrá en escena la comedia 'Café o Gintonic'; la Imperfekta Teatro, que representará la obra 'Confesiones', "donde rescatan las voces y vivencias de nuestra madres y abuelas", y la cía Diferentes pero Iguales, que abordará en su obra 'El ojo de Bululú' la desigualdad de género y la violencia.

También estarán en 'Tierra de Mujeres' la cía Art Teatro con 'El buen marido-Ostrogodia'; la cía El Patio de las Pinzas con la obra 'La empoderada que no es poco'; El Perro Andalook con una obra titulada 'Historia de un amor'; Calema Producciones con la obra 'La Celestina'; la cía Arteyo Producciones con su espectáculo 'Llévame a Benidorm'; Teatro La Paca con la obra 'Lorca perdida'; la compañía de María Hames con un espectáculo denominado 'Sobre la cuerda floja', en el que se dan la mano el circo, la danza, el teatro, la poesía y la música, y la compañía Tris Tras Farándula con la obra 'Una mujer contra el viento', un teatro en clave de comedia con perspectiva de género.

En cuanto a las actuaciones dirigidas al público infantil, la delegada de Igualdad ha explicado que "existe una amplia selección destacando el Mago Ouk con su espectáculo 'Iguales, la leyenda', donde enseña a los niños el poder de su voz para resolver conflictos; la compañía Niumpaloal Arte estará con 'Morgana, la bruja de la igualdad', el Perro Andalook hará una adaptación teatral de 'Petronila' y Jesús Tiracuentos pondrá en escena 'Philippe Le magnifique', un personaje mágico, descarado, tierno y vibrante que llega para revolucionar el escenario".

En el ámbito musical, hay previstas actividades de distintos estilos. Así, la compañía de Matilde Cabello pondrá en escena 'Alhamía', un recorrido por las vidas de esclavas cantoras, princesas califales y almohades plasmadas en sus poemas. Por otro lado, Laura María Larrea presentará 'Canción española. Homenaje a la mujer rural' y el espectáculo 'Cruce de caminos', de la compositora Teresa Jiménez, será un recorrido por los estilos flamencos combinándolos con músicas del mundo.

Yolanda Mozos y su compañía realizará un homenaje a la presencia de la mujer en la tradición flamenca y el espectáculo 'Lalola y las de atrás', de la compañía. El sonido que trae Lalola, "será el reflejo de las trayectorias y pasiones de sus tres componentes, una fusión de trip hop, canción de autor, soul y jazz", ha destacado Moreno. Por último, ha continuado, "'Mujer en verso' es una propuesta artística que aúna poesía, música y teatro en formato íntimo y nos la trae Pepi Mantas".

En cuanto a los espectáculos de calle englobados en 'Tierra de Mujeres', están 'Dial-a-story (marca-una-historia)' e 'Invisible y todas las demás'. Finalmente, la delegada provincial ha adelantado que "este año el programa incorpora como novedad la posibilidad de que los municipios puedan elegir un taller. Para ello, se han diseñado seis grupos de talleres que llegarán a 58 municipios. De este modo, todos los municipios contarán al menos con una actividad, ya sea un taller o una actuación".

Según Moreno, "en ellos se abordará una amplia diversidad de temáticas relacionadas con el bienestar y la salud física y emocional y todos serán impartidos por profesionales especializados y con experiencia en cada una de las áreas propuestas". Los talleres correrán a cargo de Marta Modrego, Jorge Santos, Pura Mayorgas, Isis Costa, Margarita Merino y Eva M. Vega Pavón.

Todas las actividades tendrá lugar durante el último trimestre del año y se podrá consultar la programación en la página 'www.dipucordoba.es/igualdad'.